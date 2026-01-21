Ardha Kendra Yog 2026: शुक्र-शनि का अर्ध केंद्र योग, 28 जनवरी से बढ़ने वाली है इन 3 राशि वालों की कमाई

Shukra Shani Ardha Kendra Yog 2026: साल का पहला महीना जनवरी खत्म होने से पहले एक बड़ा ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 28 जनवरी को सुबह करीब साढ़े सात बजे शुक्र और शनि ग्रह एक दूसरे से 45 डिग्री कोण पर स्थिति होंगे. ज्योतिष में इसे अर्ध केंद्र योग कहा जाता है. बता दें कि इस वक्त शनि मीन राशि में बैठे हैं. जबकि शुक्र मकर राशि में विराजमान हैं. मकर राशि में सूर्य-मंगल-बुध और शुक्र का चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है. आइए जानते हैं हैं कि ये अर्ध केंद्र योग किन राशियों को शुभ परिणाम देने वाला है.

वृषभ राशि (Vrishabh Rashi)

शनि और शुक्र का ये दुर्लभ संयोग वृषभ राशि के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है. आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा. हर कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा. करियर में आपको नए मौके मिल सकते हैं. पदोन्नति या बोनस के योग बनते दिख रहे हैं. व्यापारी जातकों को भी मुनाफा बढ़ने वाला है. आप किसी अन्य साधन से भी अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मकर राशि (Makar Rashi)

शुक्र-शनि का अर्ध केंद्र योग मकर राशि वालों की किस्मत का सितारा भी बुलंद कर सकता है. आपके लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लाभ की संभावना बनेंगी. करियर-रोजगार में उन्नति के योग हैं. अचानक धनधान्य की प्राप्ति होगी. मेहनती लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और सुख-सुविधाओं में भी तेजी से इजाफा हो सकता है. घर या नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं.

मीन राशि (Meen Rashi)

मीन राशि वालों के लिए अर्ध केंद्र योग अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है. इस इस योग में आपकी लंबे समय से अटकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ मिल सकता है. आत्मविश्वास और योजनाओं के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे. पदोन्नति और वेतन वृद्धि के संकेत हैं. विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी सफलता मिल सकती है.

