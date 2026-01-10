Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 जनवरी को होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन! इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Shani Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का गोचर और नक्षत्र बदलना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जातक के जीवन और सोच पर पड़ता है. इसी तरह कर्मफलदाता...या कहें और न्याय के देवता शनि 20 जनवरी को अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करने जा रहे हैं. चूंकि इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि हैं, इसलिए इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली माना जा रहा है. शनिदेव के इस बदलाव से कुछ राशियों के जीवन में तरक्की, नई नौकरी और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं. ज्योतिषियों की मानें तो, इस समय राशियां मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगी. तो आइए जानते हैं 20 जनवरी को होने जा रहा शनि का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

मिथुन राशि

शनि का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए करियर से जुड़ी अच्छी खबर ला सकता है. नौकरी में तरक्की या प्रमोशन के संकेत बन रहे हैं और व्यापार में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सकारात्मक सूचना मिल सकती है. पारिवारिक संपत्ति से लाभ के योग हैं. पिता के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह बदलाव भाग्य का साथ लेकर आ सकता है. किस्मत मजबूत होगी. रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. यात्रा के योग बनेंगे, जिनमें विदेश यात्रा भी शामिल हो सकती है. धार्मिक या शुभ आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. दफ्तर में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पढ़ाई कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. विदेश शिक्षा का सपना भी पूरा हो सकता है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन फायदेमंद साबित हो सकता है. इस समय साहस और आत्मबल में बढ़ोतरी होगी. कामकाज और बिजनेस में नए मौके सामने आ सकते हैं, जिससे आमदनी बेहतर होगी. विदेश से जुड़े कामों से लाभ मिल सकता है. भाई-बहनों का सहयोग भी आपके लिए मददगार रहेगा.

