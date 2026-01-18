scorecardresearch
 
Shani Nakshatra Parivartan 2026: कर्मफल दाता शनि देव करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों का आएगा गोल्डन टाइम

Shani Nakshatra Parivartan 2026:शनि देव का राशि परिवर्तन आमतौर पर जीवन में अनुशासन, परिश्रम, जिम्मेदारी और धैर्य की परीक्षा लेकर आता है. जिन जातकों ने अपने कर्म सही दिशा में किए होते हैं, उन्हें शनि गोचर के दौरान उन्नति, स्थिरता और सफलता मिलती है.

2026 शनि गोचर.
Shani Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. जब कोई धीमी गति से चलने वाला ग्रह जैसे शनि देव नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका प्रभाव लंबे समय तक जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ता है. 20 जनवरी को कर्मफल दाता शनि देव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह नक्षत्र गंभीरता, स्थिरता, धैर्य और गहरे परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है. शनि का यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र परिवर्तन से कुंभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों को कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं. 

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने वाला साबित हो सकता है. शनि देव आपकी राशि से धन और वाणी भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है और बचत में वृद्धि हो सकती है. वाणी में गंभीरता और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आप अपनी बात दूसरों के सामने बेहतर ढंग से रख पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं, वहीं व्यापारियों को नए सौदे और लाभदायक समझौते मिल सकते हैं. परिवार में भी आर्थिक स्थिरता के कारण सुख-शांति बनी रहेगी. 

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन करियर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शनि देव आपकी राशि से कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास अब रंग ला सकते हैं. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलेगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को स्थायित्व और निरंतर लाभ प्राप्त होगा. यह समय अनुशासन और निरंतर प्रयास से बड़ी सफलता दिला सकता है.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए शनि देव का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश भाग्य का साथ लेकर आ सकता है. शनि आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा. उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

---- समाप्त ----
