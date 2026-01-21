scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shani Ki Dhaiya 2026: शनि की ढैय्या झेल रही इन 2 राशियों के लिए अच्छी खबर, बढ़ने वाला है बैंक-बैलेंस

Shani Ki Dhaiya 2026: साल 2026 में सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या रहेगी. लेकिन मकर राशि में बने पांच शक्तिशाली राजयोग इसके नकारात्मक प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं. ढैय्या का प्रभाव बेअसर होते ही इन दोनों राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत लाभ मिल सकता है.

Advertisement
X
एक शुभ संयोग ने सिंह और धनु राशि पर ढैय्या के प्रभाव को कमजोर कर दिया है. (Photo: ITG)
एक शुभ संयोग ने सिंह और धनु राशि पर ढैय्या के प्रभाव को कमजोर कर दिया है. (Photo: ITG)

Shani Sade Sati 2026: साल 2026 में दो राशियों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव रहने वाला है. इस वक्त सिंह और धनु राशि शनि की ढैय्या के साए में हैं. हालांकि एक शुभ संयोग ने इन दोनों राशियों पर ढैय्या के प्रभाव को कमजोर कर दिया है. दरअसल, शनि देव की स्वराशि मकर में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आकर बैठ गए हैं. इस राशि में चार ग्रहों की मौजूदगी से पांच शुभ राजयोग बन गए हैं. सूर्य-बुध ने बुधादित्य, शुक्र-बुध ने लक्ष्मी नारायण और सूर्य-शुक्र ने शुक्रादित्य राजयोग बनाया है. इसके अलावा, इस राशि में रूचक राजयोग और मंगलादित्‍य राजयोग भी बन रहा है. इन्हीं शुभ राजयोग ने सिंह और धनु राशि पर ढैय्या के प्रभाव को कमजोर कर दिया है.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को अगले कुछ दिन तक ढैय्या के प्रभाव से राहत मिल रही है. सिंह राशि में धन लाभ के योग बनेंगे. घर में धन की आवक बढ़ सकती है. आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं. किसी नए काम में सफलता मिलेगी. आपकी तरक्की से परिवार में खुशहाल वातावरण रहेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. ठप पड़ी दुकान-फैट्री फिर से  लाभ देने की स्थिति में आ सकती हैं. परिवार की कोई बड़ी समस्या हल होगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. माता-पिता या वृद्धजनों की सेहत में सुधार संभव है. धार्मिक स्थलों पर यात्रा हो सकती है. पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है.

धनु राशि
पांच शुभ राजयोग ने धनु राशि पर चल रहे ढैय्या के प्रभाव को भी कमजोर किया है. नौकरी-कारोबार की स्थिति में सुधार आएगा. आसानी से धन का लाभ होगा. व्यर्थ की चिंता दूर होने वाली है. किसी अतिथि का आगमन हो सकता है. या किसी ऐसे व्यक्ति की संपर्क में आ सकते हैं, जो कामयाबी की राह में बड़ा मददगार साबित होगा. पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी. जोखिम उठाने वालों के लिए समय अच्छा लग रहा है. जो लोग नौकरी से व्यापार की ओर रुख करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा लग रहा है. नया कारोबार या स्टार्टअप सफल हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Shani Nakshatra Gochar 2026
शनि की बढ़ी ताकत, 17 मई तक इन 3 राशियों पर करेंगे डबल अटैक
shani nakshatra parivartan 2026
शनि ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए समय रहेगा शुभ
Budh Gochar 2026 Rashifal
शनि की साढ़ेसाती और राहु के प्रकोप से कुंभ राशि को राहत! 3 फरवरी के बाद सुधरेंगे हालात
Shani Nakshatra Parivartan
शनि के नक्षत्र परिवर्तन से इन 3 राशियों को होगा नुकसान, अगले 117 दिन रहेंगे कष्टदायी
Shani Sade Sati 2026
शनि की साढ़ेसाती से पीड़ित इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू, जल्द होगा धनलाभ
Advertisement

उपाय
यदि इन राजयोग के निर्माण के बाद भी किसी जातक को शनि की ढैय्या परेशान कर रही है तो कुछ विशेष उपाय जरूर कर लें. मंगलवार को हनुमान जी और शनिवार को शनि देव की पूजा करें. शनि के मंत्रों का जाप करें. शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. गरीबों और जरूरतमंदों को काले तिल, सरसों का तेल, घी, गुड़ या गर्म वस्त्रों का दान करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement