Shani Guru Maha Sanyog: 2026 में बनेगा गुरु-शनि का महासंयोग, इन 4 राशि वालों की खुलेगी किस्मत

Shani Guru Maha Sanyog: नए साल 2026 में देव गुरु बृहस्पति और न्याय देव शनि का महासंयोग बनने वाला है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 2026 में शनि का कोई गोचर नहीं है और वो मीन राशि में ही रहने वाले हैं. जबकि गुरु दो बार राशि बदलेंगे. गुरु जून में कर्क राशि और अक्टूबर में सिंह राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में गुरु जब कर्क राशि में जाएंगे तो केतु के साथ युति होगी. और जब सिंह राशि में जाएंगे तो शनि के साथ एक विशेष संयोग बनाएंगे. दरअसल, सिंह राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है, जहां गुरु स्थित होंगे. इस दौरान शनि भी मीन राशि में होंगे, जो कि गुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि है. ये महासंयोग चार राशियों को लाभ देगा.

वृषभ राशि

ये महासंयोग वृषभ राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा. आपको कार्यस्थल पर लगन और मेहनत का पूरा फल मिलेगा. करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करने के सुनहरे अवसर हाथ लगेंगे. आय में वृद्धि होगी या आय के स्रोत संभव हैं. आपकी कार्यकुशलता में सुधार होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मिथुन राशि

नया साल 2026 आपके लिए सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. आप जिस भी कार्य को पूरा करने का संकल्प लेंगे, उसे निश्चित तौर पर पूरा कर पाएंगे. कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहेगी. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है. शनि और गुरु की दुर्लभ युति से प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे. करियर में उन्नति और मान-सम्मान प्राप्त होगा. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. वाहन, नया घर या कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं. संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत मिलेंगे.

तुला राशि

शनि-गुरु का विशेष संयोग नए अवसर लेकर आएगा. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी. धन की आसानी से प्राप्ति संभव है. खर्चों में कमी आने से बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा. करियर में आगे बढ़ने के कई नए मौके मिल सकते हैं. जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे. अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे.

