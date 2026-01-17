scorecardresearch
 
Shubh Yog: शनि की राशि में ग्रहों का महासंयोग, बुधादित्य-शुक्रादित्य योग से बदलेगा 5 राशियों का भाग्य

Shubh Yog: बुधादित्य-शुक्रादित्य योग ज्योतिष में अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग माने जाते हैं. जब ये दोनों योग एक साथ बनते हैं, तो इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, धन, वैभव, सौंदर्य और मान-सम्मान में वृद्धि के योग बनते हैं.

बुधादित्य-शुक्रादित्य योग का संयोग ज्योतिष में सौभाग्य और उन्नति का प्रतीक माना जाता है.(Photo: ITG)
बुधादित्य-शुक्रादित्य योग का संयोग ज्योतिष में सौभाग्य और उन्नति का प्रतीक माना जाता है.(Photo: ITG)

Shubh Yog: 18 जनवरी का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशेष रहने वाला है. इस दिन माघ अमावस्या के साथ-साथ मकर राशि में एक दुर्लभ ग्रह संयोग बन रहा है, जहां पांच ग्रह एक साथ विराजमान होंगे. बुधादित्य, शुक्रादित्य और मंगलादित्य जैसे शुभ योगों के निर्माण से यह दिन कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. विशेष बात यह है कि मंगल इस दिन उच्च राशि में रहेंगे, जिससे साहस, ऊर्जा और निर्णायक क्षमता में वृद्धि होगी. रविवार के दिन बन रहे ये शुभ योग कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोल सकते हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास और करियर में उन्नति का संकेत दे रहा है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जो भविष्य में प्रमोशन का रास्ता खोलेंगी. व्यापार से जुड़े जातकों को बड़े निर्णय लेने का साहस मिलेगा. निवेश से लाभ के योग बनेंगे. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय ऊर्जा से भरपूर रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह दिन बेहद शुभ रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी.  रिश्तों में स्थिरता आएगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा . प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय रचनात्मकता और बुद्धि के सही उपयोग का है. नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. जो लोग व्यवसाय में हैं, उन्हें नए अनुबंध या पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है. मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह दिन सामाजिक और पारिवारिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा. लंबे समय से चल रही समस्याओं का समाधान मिल सकता है. करियर में स्थिरता आएगी. स्थान परिवर्तन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. कला, फैशन और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभदायक रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह दिन भाग्यवर्धक सिद्ध हो सकता है. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा. नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता के योग हैं. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.  पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं. स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----
