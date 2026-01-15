scorecardresearch
 
Rahu Gochar 2026: राहु हुए प्रचंड, 15 अप्रैल तक इन राशियों को मिलता रहेगा जबरदस्त लाभ

Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में राहु को एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी ग्रह माना जाता है. जब राहु किसी विशेष अवस्था में होता है, तो उसका असर सामान्य से कहीं ज़्यादा तेज हो जाता है. इसी अवस्था को राहु की युवावस्था कहा जाता है.

तीन महीने रहेगी राहु की मेहरबानी. (Photo: Pixabay)
तीन महीने रहेगी राहु की मेहरबानी. (Photo: Pixabay)

Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा जाता है. इसे शनि की परछाईं भी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद राहु को नवग्रहों में बेहद शक्तिशाली माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव अचानक और तेज होता है. राहु ऐसा ग्रह है जो बिना किसी सीमा के काम करता है. जब यह शुभ फल देता है, तो साधारण व्यक्ति को भी ऊचाइयों तक पहुंचा सकता है. कई बार राहु अचानक सक्रिय होकर व्यक्ति को बहुत कम समय में सफलता दिला देता है.

इस समय राहु कुंभ राशि में स्थित है और अब वह अपनी युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है. यह अवस्था करीब तीन महीने यानी 15 अप्रैल 2026 तक रहेगी.  इस दौरान कुछ राशियों को लाभ मिलेगा, तो कुछ को सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह समय खास रहने वाला है.

राहु क्यों देता है अचानक सफलता?

ज्योतिष के अनुसार राहु आधुनिक युग का ग्रह माना जाता है.  यह इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, राजनीति और विदेशों से जुड़े कामों में अचानक तरक्की दिलाता है. इस गोचर के दौरान मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के जातकों को डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन काम और विदेशी ट्रेंड्स से बड़ा फायदा मिल सकता है. 

ग्रह की युवा अवस्था क्या होती है?

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक जब किसी ग्रह की डिग्री 12 से 18 डिग्री के बीच होती है, तो उसे युवा अवस्था कहा जाता है. इस समय ग्रह पूरी ताकत से फल देता है. 30 दिसंबर 2025 को राहु लगभग 18 डिग्री पर था.  चूंकि राहु वक्री गति से चलता है, इसलिए 18 से 12 डिग्री की ओर बढ़ते हुए इसकी शक्ति और अधिक बढ़ती जाती है. 15 अप्रैल 2026 को राहु 12 डिग्री पर होगा और यहीं उसकी युवा अवस्था समाप्त होगी. यह समय निवेश, नए प्रयोग और बड़े फैसलों के लिए ज्योतिषीय रूप से काफी सक्रिय माना जाता है. 

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए राहु नौवें भाव में स्थित है. साथ ही इसकी दृष्टि आपके लग्न, तीसरे और पांचवें भाव पर पड़ रही है. लग्न पर राहु की दृष्टि गुरु और बुध के साथ सकारात्मक प्रभाव बनाएगी.  इससे आपकी सोचने-समझने की क्षमता और फैसले लेने की शक्ति बढ़ेगी. तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि से आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगी. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को खास लाभ मिल सकता है. 

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए राहु छठे भाव में गोचर कर रहा है.  इसकी दृष्टि दशम, द्वादश और धन भाव पर पड़ेगी. छठे भाव में राहु को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना जाता है.  इस गोचर के दौरान कन्या राशि वालों के जीवन में कई अहम बदलाव आ सकते हैं. जो लोग लंबे समय से विदेश जाने, वर्क परमिट या वर्क वीज़ा की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है.द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि से विदेश से जुड़े रुके हुए काम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे. 2025 में जो बेवजह खर्च और आर्थिक दबाव रहा, उसका मुख्य कारण मंगल का नकारात्मक प्रभाव था. अब राहु का यह गोचर खर्चों पर नियंत्रण और आर्थिक संतुलन लाने में मदद करेगा. दशम भाव पर राहु की दृष्टि और गुरु के सहयोग से करियर में बड़ा बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का लग्न भाव में गोचर और 15 अप्रैल तक उसकी युवा अवस्था जीवन में बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है.2 जून तक पंचम भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर बनी रहेगी. इस कारण यह गोचर खास तौर पर शुभ परिणाम देगा.आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा और नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है.

