scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rahu Gochar 2026: साल 2026 की शुरुआत में राहु ने किया युवावस्था में प्रवेश, इन राशियों के शुरू हुए अच्छे दिन

Rahu Gochar 2026: 2026 में राहु का युवावस्था में प्रवेश करना कई राशियों के लिए अच्छे दिन लेकर आया है. ज्योतिष के अनुसार, राहु का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होने पर इसे युवावस्था माना जाता है, जो 30 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 अप्रैल 2026 तक रहेगा.

Advertisement
X
राहु ने किया युवावस्था में प्रवेश 2026 (Photo: ITG)
राहु ने किया युवावस्था में प्रवेश 2026 (Photo: ITG)

Rahu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में राहु को बहुत ही शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है. राहु को मायावी और छाया ग्रह माना जाता है. कहते हैं कि जब भी राहु किसी जातक से प्रसन्न होता है तो उस व्यक्ति को धन-समृद्धि और अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त होती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, नए साल की शुरुआत के साथ ही राहु भी युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं. राहु के युवावस्था में प्रवेश करते ही जातकों को जीवन में सफलता और खुश-खबरी प्राप्त होने लगती है. 

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब किसी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो उसे युवावस्था में माना जाता है. पंचांग के अनुसार, 30 दिसंबर 2025 को राहु का अंश बल 18 डिग्री पर था. क्योंकि राहु वक्री गति से चलते हैं तो इसलिए उनका अंश बल घटते हुए 12 डिग्री तक पहुंच गया है. 15 अप्रैल 2026 तक राहु का अंशबल 12 डिग्री पर रहेगा. यानी नए साल की शुरुआत से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक राहु युवावस्था में रहेंगे. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में राहु के युवावस्था में प्रवेश करने से किन राशियों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है. 

धनु

सम्बंधित ख़बरें

surya shani 2026 panchak yog
शनि की राशि में एक महीना रहेगा सूर्य, मकर संक्रांति से इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा
mahalakshmi rajyog 2026 mangal chandra yuti
इस दिन बनेगा साल का पहला महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों को होगा लाभ
shani gochar 2026 horoscope
साल 2026 में इन 3 राशियों पर बना रहेगा शनिदेव का आशीर्वाद, मिलेगी धन-दौलत
budh gochar 2025
7 जनवरी को बुध करेंगे शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश, इन 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ
new year 2026 rashifal surya mangal yuti
9 जनवरी को बनेगा साल का पहला मंगलादित्य योग, ये 3 राशियां पाएंगी तरक्की

राहु के मजबूत होने से धनु राशि वालों के करियर में तेजी आ सकती है. नई नौकरी के मौके मिल सकते हैं. वर्तमान काम में पहचान बढ़ेगी. मीडिया, डिजिटल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को खास फायदा हो सकता है. विदेश या बाहर की कंपनियों से जुड़े काम भी आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

उपाय- रोज सुबह 5 मिनट 'ऊं राहवे नमः' मंत्र का जाप करें. बुधवार को हरी मूंग दाल का दान करें.

कुंभ

कुंभ राशि के लोगों के रुके हुए काम बनने लगेंगे. नौकरी में प्रमोशन, सैलरी बढ़ने या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. व्यापार में नए समझौते फायदेमंद रहेंगे. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें और भगवान गणेश की पूजा करें.

मीन

मीन राशि वालों के लिए यह समय धन और संसाधनों में बढ़ोतरी का है. निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सोच-समझकर किया गया फैसला ही फायदा देगा. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है.

उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई या दूध का दान करें और घर में सफाई रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement