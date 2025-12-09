Rahu Gochar 2026: साल 2026 में राहु का डबल गोचर! इन राशियों के जीवन में बनेंगे धनलाभ के योग

Rahu Gochar 2026: नया साल, नई खुशिया और नई उम्मीदें लेकर आता है. साल 2026 कुछ समय में शुरू होने वाला है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस नए साल में कई सारे ग्रह अपनी चाल और नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं इन्हीं में से एक है राहु. ज्योतिष शास्त्र में राहु पापी ग्रह और उल्टी चाल चलने वाला ग्रह माना जाता है. जब भी राहु किसी की राशि में बैठता है तो उसके दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश करता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में दो बार अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे. जिसमें राहु 2 अगस्त 2025 को कुंभ राशि में रहते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे. उसके बाद साल 2026 के अंत में दिसंबर में राशि परिवर्तन करके कुंभ से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे. ऐसे में ये दोनों परिवर्तन कई राशियों के लिए अच्छा टाइम लाएंगे. आइए जानते हैं कि उन राशियों के बारे में.

मिथुन

राहु गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बड़े अवसर लेकर आएगा. करियर में वह काम बनेंगे जो लंबे समय से रुक रहे थे. जोखिम वाले काम जैसे स्टार्टअप, नया बिजनेस या प्रोजेक्ट, मनचाहा रिजल्ट दे सकते हैं. विदेश से जुड़ा काम, ऑनलाइन कमाई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में फायदा मिलने के संकेत हैं. लोगों के बीच आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ेगा.

तुला

राहु का यह परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए आर्थिक मजबूती देने वाला साबित होगा. निवेश, संपत्ति या बचत से फायदा होने की संभावना है. जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें बेहतर अवसर मिल सकते हैं. परिवार में मतभेद कम होंगे. रिश्तों में सुधार दिखेगा. पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. मेहनत का फल मिल सकता है.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर मेहनत को सफलता में बदलने वाला है. लंबे समय से जो लक्ष्य अधूरा था, वह पूरा होने की संभावना है. बिजनेस प्लान या करियर ग्रोथ में उम्मीद से ज्यादा परिणाम मिल सकते हैं. जमीन-जायदाद के मामलों में लाभ और परिवार में खुशी का योग है.

