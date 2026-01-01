scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premanand Maharaj Video: नए साल 2026 के पहले दिन क्या करें? प्रेमानंद महाराज ने बताए 4 जरूरी काम

Premanand Maharaj Video: प्रेमानंद महाराज मानते हैं कि नए साल की शुरुआत केवल उत्सव और दिखावे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे सेवा, संयम और सद्भाव से जोड़ना चाहिए. उनका कहना है कि साल का पहला दिन पूरे वर्ष की दिशा तय करता है, इसलिए इस दिन किए गए कर्मों का विशेष महत्व होता है.

Advertisement
X
साल का पहला दिन पूरे वर्ष की दिशा तय करता है. (Photo: Instagram)
साल का पहला दिन पूरे वर्ष की दिशा तय करता है. (Photo: Instagram)

Premanand Maharaj Video:  नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसा माना जाता है कि साल की पहली सुबह जैसी होती है, वैसा ही पूरा साल बीतता है.लेकिन सिर्फ इच्छाएं करना काफी नहीं होता, साल को शुभ बनाने के लिए अपने विचार, व्यवहार और कर्मों को भी सही दिशा देनी होती है. इसी से जुड़ा प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रेमानंद महाराज बड़े ही आसान भाषा में नए साल की शुरुआत कैसे करें ये बताते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में महाराज जी बताते हैं कि अगर नए साल के पहले दिन सही तरीके अपनाए जाएं, तो पूरा वर्ष सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली से भर सकता है.

भक्त ने किया सवाल

वीडियो में एक भक्त महाराज जी से पूछता है कि नए साल का उत्सव किस तरह मनाना चाहिए. इसके जवाब में महाराज जी बहुत सहजता से कहते हैं कि नए साल की शुरुआत दिखावे, शोर-शराबे या भोग-विलास से नहीं, बल्कि सेवा, संयम और अच्छे संस्कारों से होनी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

New Year 2026: नए साल को लेकर Premanand Maharaj बोले...
Premanand Maharaj (Photo: Instagram)
हैप्पी न्यू ईयर कहकर शराब पीना..., प्रेमानंद महाराज ने बताया नए साल में क्या ना करें
Premanand Maharaj
Premanand जी के इस Video पर Anushka का आया रिएक्शन!
Premanand Maharaj: क्या अकाल मृत्यु पहले से तय होती है?
Premanand Maharaj
पहले से तय होती है अकाल मृत्यु? प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब

करें ये काम

महाराज जी के अनुसार, साल के पहले दिन सुबह उठकर गाय को चारा खिलाना और पक्षियों को दाना डालना अत्यंत शुभ माना जाता है. पशु-पक्षियों की सेवा से मन में करुणा का भाव जागता है और पुण्य की प्राप्ति होती है. ऐसे कार्य ईश्वर की कृपा को भी आकर्षित करते हैं और मन को शांति देते हैं.

परिवार को दें टाइम

इसके साथ ही वे परिवार के महत्व पर भी जोर देते हैं. महाराज जी कहते हैं कि नए साल के पहले दिन पूरे परिवार को एक साथ बैठकर सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए. यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि आपसी प्रेम और एकता को भी मजबूत करता है. यदि संभव हो, तो जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन कराना भी चाहिए, क्योंकि दान से घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है.

Advertisement

नशे से रहें दूर

नए साल की शुरुआत में नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए महाराज जी साफ शब्दों में कहते हैं कि मदिरा या किसी भी नशीले पदार्थ से साल की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. उनके अनुसार, संयम मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि नशा व्यक्ति को उसके मार्ग से भटका देता है.

अंत में प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि साल के पहले दिन घर में घी का दीपक जलाएं, भगवान के नाम का कीर्तन या स्मरण करें और पूरे वर्ष गलत कर्मों से दूर रहने का संकल्प लें. ऐसे छोटे लेकिन सार्थक कदम ही नए साल को सच में शुभ, सफल बनाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement