Premanand Maharaj Video: नए साल 2026 के पहले दिन क्या करें? प्रेमानंद महाराज ने बताए 4 जरूरी काम

Premanand Maharaj Video: नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसा माना जाता है कि साल की पहली सुबह जैसी होती है, वैसा ही पूरा साल बीतता है.लेकिन सिर्फ इच्छाएं करना काफी नहीं होता, साल को शुभ बनाने के लिए अपने विचार, व्यवहार और कर्मों को भी सही दिशा देनी होती है. इसी से जुड़ा प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रेमानंद महाराज बड़े ही आसान भाषा में नए साल की शुरुआत कैसे करें ये बताते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में महाराज जी बताते हैं कि अगर नए साल के पहले दिन सही तरीके अपनाए जाएं, तो पूरा वर्ष सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली से भर सकता है.

वीडियो में एक भक्त महाराज जी से पूछता है कि नए साल का उत्सव किस तरह मनाना चाहिए. इसके जवाब में महाराज जी बहुत सहजता से कहते हैं कि नए साल की शुरुआत दिखावे, शोर-शराबे या भोग-विलास से नहीं, बल्कि सेवा, संयम और अच्छे संस्कारों से होनी चाहिए.

महाराज जी के अनुसार, साल के पहले दिन सुबह उठकर गाय को चारा खिलाना और पक्षियों को दाना डालना अत्यंत शुभ माना जाता है. पशु-पक्षियों की सेवा से मन में करुणा का भाव जागता है और पुण्य की प्राप्ति होती है. ऐसे कार्य ईश्वर की कृपा को भी आकर्षित करते हैं और मन को शांति देते हैं.

इसके साथ ही वे परिवार के महत्व पर भी जोर देते हैं. महाराज जी कहते हैं कि नए साल के पहले दिन पूरे परिवार को एक साथ बैठकर सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए. यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि आपसी प्रेम और एकता को भी मजबूत करता है. यदि संभव हो, तो जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन कराना भी चाहिए, क्योंकि दान से घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है.

नए साल की शुरुआत में नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए महाराज जी साफ शब्दों में कहते हैं कि मदिरा या किसी भी नशीले पदार्थ से साल की शुरुआत नहीं करनी चाहिए. उनके अनुसार, संयम मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि नशा व्यक्ति को उसके मार्ग से भटका देता है.

अंत में प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि साल के पहले दिन घर में घी का दीपक जलाएं, भगवान के नाम का कीर्तन या स्मरण करें और पूरे वर्ष गलत कर्मों से दूर रहने का संकल्प लें. ऐसे छोटे लेकिन सार्थक कदम ही नए साल को सच में शुभ, सफल बनाते हैं.

