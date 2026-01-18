scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premanand Maharaj: गलती और पाप में क्या है फर्क, भगवान कब कर देते हैं माफ? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब

Premanand Maharaj:जब हम मान लेते हैं कि हमसे गलती हुई है और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो भगवान हमारा साथ देते हैं. प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम जपने और कीर्तन करने से मन साफ होता है. इससे दिल को शांति मिलती है.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज (Photo: Instagram/@Bhajanmargofficial)
प्रेमानंद महाराज (Photo: Instagram/@Bhajanmargofficial)

Premanand Maharaj : वृंदावन के पूज्य और प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज अपने सरल और गूढ़ वचनों के लिए जाने जाते हैं. उनकी बातें न केवल मन को शांति देती हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा भी दिखाती हैं. बड़ी संख्या में भक्त उनके पास अपने मन की उलझनों और सवालों के साथ पहुंचते हैं, और प्रेमानंद महाराज अत्यंत सहज भाषा में उनके उत्तर देते हैं. हाल ही में एक महिला भक्त ने उनसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल किया. उन्होंने जानना चाहा कि गलती और पाप में वास्तविक अंतर क्या होता है और इनका प्रायश्चित किस तरह किया जाना चाहिए. 

पाप और गलती में अंतर
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रेमानंद महाराज ने बड़ी स्पष्टता से समझाया कि गलती और पाप में खास अंतर हमारे संकल्प और इच्छा का होता है. उन्होंने कहा कि जब कोई कार्य बिना सोचे-समझे, अचानक या अनजाने में हो जाए, और उसके पीछे हमारी कोई मंशा या पूर्व योजना न हो, तो वह गलती कहलाती है. उदाहरण के तौर पर, यदि चलते समय किसी से अनजाने में टक्कर हो जाए, तो वह एक साधारण भूल है, क्योंकि उसमें न कोई दुर्भावना थी और न ही कोई सोच-समझकर किया गया काम.

जब कोई व्यक्ति किसी गलत काम को पूरी समझ के साथ, जानबूझकर और अपनी इच्छा से करता है, तो उसे पाप कहा जाता है. यानी जो काम सोच-समझकर, सही-गलत जानते हुए किया जाए और फिर भी गलत रास्ता चुना जाए, वह पाप की श्रेणी में आता है.  इसके उलट, गलती वह होती है जो बिना सोचे, अनजाने में या लापरवाही से हो जाती है.  गलती में बुरी मंशा नहीं होती, लेकिन पाप में व्यक्ति का अपना फैसला और इच्छा शामिल होती है.

सम्बंधित ख़बरें

premanand maharaj & ALLEN institute director
प्रेमानंद महाराज की हुई ALLEN इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से खास बातचीत, दी ये सीख
Premanand Maharaj
रात में कितने बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए? प्रेमानंद महाराज ने बताया
Know Evil eye or Nazar is real or not
क्या आपको भी बार-बार लगती है लोगों की बुरी नजर तो सुनिए प्रेमानंद की ये बात
Difference between home worship and temple visit
क्या घर और मंदिर में की गई पूजा का फल अलग होता है? जानें प्रेमानंद का जवाब
rinku rajput premanand maharaj
'मैं ऊब गया...', प्रेमानंद महाराज ने रिंकू राजपूत से क्या कहा था कि सब छोड़ बन गए शिष्य
Advertisement

कैसे करें प्रायश्चित

प्रायश्चित के बारे में प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि गलती हो या पाप, दोनों का उपाय है. उनके अनुसार भगवान का नाम लेने से हर तरह के पाप और भूलें समाप्त हो सकती हैं. जब हम भगवान का नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं और भक्ति में मन लगाते हैं, तो हमारा मन साफ होता है और दिल को शांति मिलती है. इसलिए इंसान को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले, नियमित रूप से नाम जप करे.  अपने व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश करे. यही सच्चा प्रायश्चित है और यही जीवन को अच्छा और पवित्र बनाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement