scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से मिले 9 नवनियुक्त IAS अधिकारी, डर-लालच पर मिला गुरु मंत्र

वृंदावन के प्रेमानंद महाराज के दरबार में हाल ही में 2024 बैच के नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों ने अर्जी लगाई थी, जिसमें टॉपर शक्ति दुबे भी शामिल थीं. उन्होंने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि भविष्य में वे कैसे राष्ट्र की बेहतर सेवा कर पाएं.

Advertisement
X
नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों की एक टोली भी प्रेमानंद जी से गुरु मंत्र लेने उनके आश्रम पहुंची.
नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों की एक टोली भी प्रेमानंद जी से गुरु मंत्र लेने उनके आश्रम पहुंची.

वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज के दरबार में अर्जी लगाने दूर-दूर से भक्त आते हैं. खेल जगत से लेकर कई फिल्मी सितारे भी महाराज का आशीर्वाद लेने आ चुके हैं. हाल ही में नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों की एक टोली भी प्रेमानंद जी से गुरु मंत्र लेने उनके आश्रम पहुंची. सभी 2024 बैच के आईएएस थे, जिनमें बैच की टॉपर शक्ति दुबे भी शामिल थीं. प्रेमानंद महाराज ने इन्हें आशीर्वाद के साथ-साथ शासन की बागडोर संभालने के लिए एक गुरु मंत्र भी दिया.

नवनियुक्त IAS अधिकारियों ने प्रेमानंद महाराज से कहा कि अभी हमारी सेवाओं की शुरुआत है. हम आगे ऐसा क्या करें और किन चीजों का ध्यान रखें कि भारत सरकार की बेहतर सेवा कर पाएं.

इस पर प्रेमानंद महाराज ने जवाब देते हुए कहा कि प्रलोभन और भय इंसान को धर्म के रास्ते पर चलने से भटका देता है. भय और प्रलोभन से बचकर अपने कर्तव्यों का पालन करें. भगवान का स्मरण करें. तो यही आपके लिए सच्ची भक्ति बन जाएगा. प्रेमानंद महाराज ने इन नवनियुक्त आईएएस अधिकारियों को भगवत गीता का ज्ञान भी दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Premanand Maharaj
'ये तो बस शुरुआत'..., प्रेमानंद महाराज ने बताया अभी कौन- कौन से दुख सहने हैं बाकी
premanand maharaj
प्रेमानंद महाराज ने बताया, शादियों और पार्टियों में भोजन की पवित्रता क्यों जरूरी है?
premanand maharaj and world cup champion deepti sharma
वर्ल्ड कप चैंपियन दीप्ति शर्मा को प्रेमानंद महाराज ने दी ये अनमोल सीख, हुई खास बातचीत
Premanand Maharaj
Premanand Ji Maharaj ने बताया पैर छूने से क्या होता है?
Premanand Maharaj
किनके पैर छूने से नष्ट होता है पुण्य? जानें क्या कहते हैं प्रेमानंद महाराज

प्रेमानंद जी ने कहा, 'महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया. इसका अर्थ है कि भगवान से तुम्हें जो पद या कार्य मिला है, उसे सही ढंग से पूरा करो. भय या प्रलोभन में आकर उसके विरुद्ध आचरण बिल्कुल न अपनाएं. लालच में आकर किसी निर्दोष को दंड दे दिया और दोषी को मुक्त कर दिया, तो यह धर्म रहित कार्य कहलाएगा. ये कोई जाने या न जाने. लेकिन भगवान तो जान ही रहा है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है.

Advertisement

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि आज जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो पद के दुरुपयोग से ज्यादा पैसा और भोग सामग्री अर्जित करने में जुटे हैं. अगर हमारी सोच ऐसी नहीं है और हम धर्म के मार्ग पर चलकर नमक रोटी में भी खुश हैं. साधारण वेशभूषा और नामजप पर भरोसा रखते हैं तो यकीनन हम सच्ची निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं. अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ही इस सृष्टि के रचयिता हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement