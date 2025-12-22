scorecardresearch
 
Premanand Maharaj: 'भविष्य-बच्चों की चिंता में मन...' जब 'महाभारत' के 'दुर्योधन' ने प्रेमानंद महाराज को बताई अपनी परेशानी, मिला ये दिव्य आशीर्वाद

Premanand Maharaj: वृंदावन के प्रसिद्ध गुरु प्रेमानंद महाराज ने एक्टर अर्पित रांका से मुलाकात की, जहां उन्होंने जीवन की उलझनों और भविष्य की चिंताओं पर चर्चा की. महाराज ने नाम जप और व्यायाम को जीवन की कठिनाइयों से निपटने का उपाय बताया.

प्रेमानंद महाराज ने मिलने पहुंचे 'महाभारत' के 'दुर्योधन' (Photo: Screengrab Instagram/@bhajanmarg_official)
Premanand Maharaj: वृंदावन के प्रसिद्ध व फेमस गुरु प्रेमानंद महाराज ने अपने अनमोल विचारों से हर किसी की जिंदगी बदल दी है. उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लोग देश-विदेश से आते हैं. हाल ही में 'महाभारत' के 'दुर्योधन' यानी एक्टर अर्पित रांका प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे. उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया. एक्टर ने महाराज जी ने खुलकर बातचीत की. परिवार से लेकर करियर से जुड़ी हर उलझन उन्होंने प्रेमानंद महाराज के सामने रख दी. सोशल मीडिया पर भी एक्टर अर्पित रांका और प्रेमानंद महाराज का यह वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है.

भविष्य की रहती है चिंता

एक्टर अर्पित रांका ने प्रेमानंद महाराज के सामने अपनी दुविधा बताते हुए कहा कि, 'इतने खलनायकों के रोल किए हैं, कभी दुर्योधन, कभी कंस तो कभी रावण बना हूं. मेरा सवाल ये है कि कार्य के बीच के मिलने की यात्रा होती है कि नया रोल मिले, वो बड़ा कठिन हो जाता है. उसमें मन विचलित हो जाता है और भविष्य की चिंता होने लगती है. बच्चों की चिंता से भी मन में नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस पर प्रेमानंद महाराज ने बड़े ही सरलभाव से उत्तर देते हुए कहा कि, 'नाम जप करो. अगर खाली समय में नाम जप करोगे तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा. भगवान विश्वात्मा ने बिना किसी की मदद के संपूर्ण सृष्टि प्रकट की है और वही इसका पालन-पोषण भी कर रहे हैं. जो भगवान अनगिनत ब्रह्मांडों को संभाल सकते हैं, उनके लिए हमारी छोटी-सी परेशानी कोई बड़ी बात नहीं है. अगर हमारा मन भगवान से जुड़ा रहेगा, तो जीवन की कई मुश्किलें अपने आप आसान होने लगेंगी.'

महाराज जी आप हमेशा सेहतमंद रहें

आगे एक्टर अर्पित रांका प्रेमानंद महाराज जी से कहते हैं कि, 'मैं कहीं पर भी होता हूं तो सुंदरकांड का पाठ करता हूं और मैंने जीवन में कभी मांसाहार या नशे का सेवन नहीं किया है. आप स्वस्थ रहें मेरी बस यही इच्छा है क्योंकि आप अपने शब्दों से पूरे संसार में बदलाव लाए हैं. गुरुदेव मैं आपसे काफी समय से मिलना चाहता था और आज मुझे साक्षात दर्शन हो गए. मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं.'

इस पर प्रेमानंद महाराज जी उत्तर देते हुए कहा कि, 'आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है. जीवन में उन्नतिशील बनने के लिए नाम-जप कीजिए. व्यायाम जरूर करते रहिए क्योंकि व्यायाम शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाता है. नाम जप से मन स्वस्थ रहेगा और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा. विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं. चिंता करने से आप कमजोर हो जाएंगे और भगवत चिंतन करके आनंदित रहेंगे. इसलिए नाम-जप करते रहिए.'  

---- समाप्त ----
