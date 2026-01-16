Premanand Maharaj: 'आने वाली नई पीढ़ी है भारत का भविष्य...' प्रेमानंद महाराज की हुई ALLEN इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से ये खास बातचीत

Premanand Maharaj: वृंदावन के प्रसिद्ध संत गुरु प्रेमानंद महाराज अपने अनमोल विचारों और सरल प्रवचनों से अनगिनत लोगों के जीवन को नई दिशा दे चुके हैं. उनके सत्संगों को सुनने के लिए न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं. हाल ही में देश के जाने माने ALLEN इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे. उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया. इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने प्रेमानंद महाराज से खुलकर बातचीत की और बताया कि कैसे महाराज जी उनके जीवन का मार्गदर्शक बनें.

बच्चे ही है आने वाला भविष्य

ALLEN इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने महाराज जी को बताया कि हमारे यहां 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जो आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं. हमारे यहां रोजाना की शुरुआत भी प्रार्थना से होती है. बच्चों में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ रहा है. जो आप संदेश दे रहे हैं, हमारे यहां सब बच्चे उसको फॉलो करते हैं.

इसपर प्रेमानंद महाराज उत्तर देते हुए बोलते हैं, ' बच्चे हमारे भारत का भविष्य है, उनमें कौन क्या बनेगा छुपा हुआ है. हमारी बस यही इच्छा है कि आज की नई पीढ़ी व्यसन और गलत विचारों से दूर रहे. जो युवा नशे और बुरी आदतों की ओर बढ़ रहे हैं, वे उनसे बचें, ताकि उनके भीतर देश और समाज की सेवा करने का उत्साह जागे. यदि कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा तो वह कई लोगों को राहत देगा, कोई अच्छा विधायक या MLA बनेगा तो समाज के लिए काम करेगा, कोई अच्छा शिक्षक बनेगा तो आने वाली पीढ़ियों को दिशा देगा. अलग-अलग रूपों में यही बच्चे आगे चलकर समाज का निर्माण करेंगे.

सही लक्ष्य ही है जीवन का सही मार्ग

यदि ये सभी बच्चे स्वार्थ और परमार्थ के संतुलन के साथ, अध्यात्म से जुड़ जाएं, तो यही लोग समाज को सुख देने वाले बन जाएंगे. इसलिए गुरुजनों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें जिससे उनकी बुद्धि सुरक्षित रहे और वे व्यसन व गलत विचारों में न फंसें. जब तक उनका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक उनका मन और स्मृति इधर-उधर भटकने न पाए. लक्ष्य प्राप्त होने के बाद जीवन की समझ अपने आप आ जाती है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में संयम और सही दिशा सबसे अधिक आवश्यक है.

ALLEN इंस्टीट्यूट है भारत में प्रसिद्ध

ALLEN इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है जो भारत में JEE (इंजीनियरिंग) और NEET (मेडिकल) जैसी एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, खासकर कोटा से शुरू होकर पूरे देश में मशहूर हुआ है.

