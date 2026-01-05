Premanand Maharaj: 'रोज सोचती हूं...लेकिन ठंड में उठ नहीं पाती', प्रेमानंद महाराज ने दिया ये जवाब

Premanand Maharaj: ठाकुर जी और राधारानी के परम भक्त और वृंदावन के जाने-माने बाबा प्रेमानंद महाराज अक्सर लोगों को जीवन से जुड़ी समस्याओं का सरल समाधान बताते नजर आते हैं. हर दिन उनका कोई न कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है. इन दिनों सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में बहुत से लोगों को सुबह जल्दी उठने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे ज्यादा ठंड या आलस आदि. इसी विषय को लेकर प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला महाराज जी से अपनी समस्या साझा करती नजर आ रही है. महिला महाराज जी को बताती है कि 'सर्दियों में रोज सोचती हूं कि कल से जल्दी उठूंगी, लेकिन उठ नहीं पाती हूं. आलस बढ़ गया है और देर तक सोने की वजह से गलत तरह के सपने भी आने लगे हैं.'

और पढ़ें

सुबह जल्दी उठने की बनाएं आदत

महिला की बात सुनकर प्रेमानंद महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि ज्यादा सपने उन्हें आते हैं, जो देर तक सोते रहते हैं. उन्होंने कहा, 'अगर 24 घंटे में केवल 5 घंटे की नींद ली जाए, तो सपने नहीं आते हैं. सुबह नींद से उठते ही अपने ईश्वर का नाम-जप करना चाहिए. इससे मन शुद्ध रहता है और बुरे सपनों से भी मुक्ति मिलती है.'

प्रेमानंद महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह भी देर तक सोए रहते हैं, उनमें मनुष्यता नहीं बल्कि पशुता झलकने लगती है. इसलिए, हर व्यक्ति को ब्रह्ममुहूर्त में उठने की आदत डालनी चाहिए. जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं, वे ना तो अध्यात्म को ठीक से समझ पाते हैं और न ही धर्म को.'

Advertisement

उठते ही करें नाम-जप

प्रेमानंद महाराज आगे बताते हैं कि सुबह के समय पर सबसे पहले उठकर टहलते हुए भगवान का नाम जप करना चाहिए. अगर इसका लगातार एक महीने तक अभ्यास किया जाए, तो यह आदत बन जाती है. क्योंकि भगवान के नाम-जप में अपार शक्ति होती है. जो लोग नाम-जप कर रहे हैं, उनके चरित्र का पवित्र होना बहुत जरूरी है. रोजाना नाम-जप और शुद्ध आचरण से जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है. लेकिन, अगर ना चरित्र पवित्र होगा और ना ही नाम-जप किया जाए, तो कितना भी प्रयास कर लो, जीवन में सच्ची उन्नति कभी संभव नहीं होगी.'

---- समाप्त ----