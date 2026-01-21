scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Premanand Maharaj: इन 4 बातों हमेशा रखना चाहिए गुप्त, प्रेमानंद महाराज ने दी जीवन से जुड़ी ये बड़ी चेतावनी

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने जीवन में सुख, सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए भजन, भोजन, खजाना और यारी को निजी रखने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि अपनी दिनचर्या और भजन को भी गुप्त रखना चाहिए ताकि जीवन में स्थिरता बनी रहे.

Advertisement
X
प्रेमानंद महाराज (Photo: Instagram/@Bhajanmargofficial)
प्रेमानंद महाराज (Photo: Instagram/@Bhajanmargofficial)

Premanand Maharaj: जीवन में सुख, सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों में संयम और समझदारी बेहद जरूरी होती है. हर चीज को सार्वजनिक करना या दिखावा करना हमेशा लाभकारी नहीं होता है. कई बार हमारी छोटी-सी नासमझी भी ईर्ष्या, नुकसान या रिश्तों में दरार की वजह बन जाती है. इसलिए, जीवन की बड़ी सीख यही है कि जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम चीजों को निजी रखना ही समझदारी होता है. इसी विषय से संबंधित भक्त ने एक सवाल प्रेमानंद महाराज से पूछा. भक्त का यह प्रश्न था कि महाराज जी ऐसा क्यों कहा जाता है कि भजन, भोजन, खजाना और यारी परदे में रहना चाहिए?

प्रेमानंद महाराज ने दिया ये उत्तर

प्रेमानंद महाराज इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि इससे आपके जीवन को नजर लग जाती है और फिर हानि हो जाती है. जैसे- आपके पास इस समय 10 लाख रुपये का बंडल रखा है, आप ये बात दूसरों को बता दो. एक घंटा भी मुश्किल से वह पैसा आपके टिक नहीं पाएगा. कोई न कोई हथकंडा अपनाकर तुम्हारे रुपए ले जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Premanand Maharaj: नीम करोली बाबा से मन की बात कैसे?
premanand maharaj and kathavachak indresh upadhayay
इंद्रेश उपाध्याय ने की प्रेमानंद महाराज से भेंट, सुनाया गिरधर लाल जी का विवाह प्रसंग
Premanand Ji Maharaj
Premanad Ji ने बताया गलती और पाप में क्या फर्क है?
premanand maharaj & ALLEN institute director
प्रेमानंद महाराज की हुई ALLEN इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से खास बातचीत, दी ये सीख
Premanand Maharaj
रात में कितने बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए? प्रेमानंद महाराज ने बताया

भजन भी है अनोखा धन

आगे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भजन भी आपका ऐसा ही होता है. भजन हमारी साधना होती है और मर्यादा भी होती है. इसी तरह अपने खजाने को, अपने प्रेम को इन सभी को छुपाकर रखना चाहिए. अगर छुपाओगे नहीं तो वह क्षीण हो जाएगा. अपने ईष्ट प्रेम को छुपाना चाहिए. जितना अपना ज्ञान-विज्ञान, अनुभव छुपाओगे, उतना ही वह बढ़ेगा. यदि प्रकाशित कर दोगे तो पक्का सब कुछ खत्म हो जाएगा.

Advertisement

क्या कहता है अनुभव

आगे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि ये हमारा अनुभव है कि अपने साधन को गुप्त रखना चाहिए. अपनी दिनचर्या को भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए. आप अपना जो भजन करते हैं, कभी कोई उसके बारे में जान ना पाए. आपकी कोई पवित्र दिनचर्या जान ना पाए, तभी कोई बात बन सकेगी. जैसे आप अपने धन को छुपाते हैं उसी तरह अपने भजन को भी छुपाकर रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement