scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pratiyuti Drishti Yog 2026 Horoscope: बुध-बृहस्पति बनाएंगे प्रतियुति राजयोग! 14 जनवरी से इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Pratiyuti Drishti Yog 2026 Horoscope: जल्द ही नया साल शुरू होने वाला है. इस नए साल में 14 जनवरी 2026 को बुध और बृहस्पति के संयोग से प्रतियुति दृष्टि योग बनेगा. ज्योतिषियों के अनुसार, प्रतियुति दृष्टि योग कई राशियों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है.

Advertisement
X
नए साल में प्रतियुति दृष्टि योग के बनने से कई राशियों को लाभ होगा (Photo: Pixabay)
नए साल में प्रतियुति दृष्टि योग के बनने से कई राशियों को लाभ होगा (Photo: Pixabay)

Pratiyuti Drishti Yog 2026 Horoscope: नया साल 2026 का आगाज कुछ ही दिनों में होने जा रहा है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस नए साल के पहले महीने में कई ग्रहों के गोचर से शुभ और अशुभ दोनों योगों का निर्माण होने जा रहा है. उन्हीं में से एक है प्रतियुति दृष्टि योग. द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को बुध और देवगुरु बृहस्पति के संयोग से प्रतियुति दृष्टि योग का निर्माण होने जा रहा है. यह प्रतियुति दृष्टि योग 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे बन रहा है.

ज्योतिष शास्त्र में प्रतियुति दृष्टि योग बहुत ही शुभ माना जाता है. जब दो ग्रह एक-दूसरे पर आमने-सामने (सातवीं दृष्टि) से प्रभाव डालते हैं, यानी दोनों ग्रह 180 डिग्री के अंतर पर स्थित होते हैं, तो इसे प्रतियुति दृष्टि योग कहा जाता है. आइए जानते हैं कि 14 जनवरी को बनने जा रहे प्रतियुति दृष्टि योग से किन राशियों को फायदा होगा. 

वृषभ

सम्बंधित ख़बरें

आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल
कुंभ राशि वाले योजनाओं में न दिखाएं ढिलाई, जानें अन्य राशियों का हाल
वृषभ राशि वाले आपसी निर्णय लेने में रहेंगे सहज, जानें अन्य राशियों का हाल
वृषभ राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

प्रतियुति योग वृषभ राशि वालों के लिए धन आवक और स्थिरता लेकर आएगा. आय और खर्च के बीच तालमेल बनेगा. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. बिजनेस में पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है जमीन, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई आर्थिक लाभ भी मिल सकता है.

कर्क

कर्क राशि के लिए यह योग लाभकारी रहेगा. निवेश विकल्पों में जो उलझन थी, वह दूर होगी. शेयर, ट्रेडिंग, ऑनलाइन काम या कम्युनिकेशन से जुड़ी फील्ड में धन लाभ के संकेत हैं. साइड इनकम शुरू करने का सही समय है.

Advertisement

तुला

तुला राशि वालों को प्रतियुति योग से पैसे से जुड़े समझौते और डील में फायदा मिलेगा. कोई पुराना कानूनी या आर्थिक विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है. बिजनेस पार्टनर या जीवनसाथी के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लग्जरी या क्रिएटिव काम से कमाई बढ़ सकती है.

कुंभ

कुंभ राशि के लिए यह योग मेहनत का ठोस आर्थिक फल देगा. नौकरी में सैलरी बढ़ने, प्रमोशन या इंसेंटिव के योग हैं. सरकारी काम, कॉन्ट्रैक्ट या लंबी अवधि के निवेश से लाभ मिलेगा. खर्चो पर कंट्रोल रहेगा, जिससे बचत बढ़ेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement