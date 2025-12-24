Pratiyuti Drishti Yog 2026 Horoscope: बुध-बृहस्पति बनाएंगे प्रतियुति राजयोग! 14 जनवरी से इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Pratiyuti Drishti Yog 2026 Horoscope: नया साल 2026 का आगाज कुछ ही दिनों में होने जा रहा है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस नए साल के पहले महीने में कई ग्रहों के गोचर से शुभ और अशुभ दोनों योगों का निर्माण होने जा रहा है. उन्हीं में से एक है प्रतियुति दृष्टि योग. द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को बुध और देवगुरु बृहस्पति के संयोग से प्रतियुति दृष्टि योग का निर्माण होने जा रहा है. यह प्रतियुति दृष्टि योग 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे बन रहा है.

ज्योतिष शास्त्र में प्रतियुति दृष्टि योग बहुत ही शुभ माना जाता है. जब दो ग्रह एक-दूसरे पर आमने-सामने (सातवीं दृष्टि) से प्रभाव डालते हैं, यानी दोनों ग्रह 180 डिग्री के अंतर पर स्थित होते हैं, तो इसे प्रतियुति दृष्टि योग कहा जाता है. आइए जानते हैं कि 14 जनवरी को बनने जा रहे प्रतियुति दृष्टि योग से किन राशियों को फायदा होगा.

वृषभ

प्रतियुति योग वृषभ राशि वालों के लिए धन आवक और स्थिरता लेकर आएगा. आय और खर्च के बीच तालमेल बनेगा. लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. बिजनेस में पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है जमीन, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई आर्थिक लाभ भी मिल सकता है.

कर्क

कर्क राशि के लिए यह योग लाभकारी रहेगा. निवेश विकल्पों में जो उलझन थी, वह दूर होगी. शेयर, ट्रेडिंग, ऑनलाइन काम या कम्युनिकेशन से जुड़ी फील्ड में धन लाभ के संकेत हैं. साइड इनकम शुरू करने का सही समय है.

तुला

तुला राशि वालों को प्रतियुति योग से पैसे से जुड़े समझौते और डील में फायदा मिलेगा. कोई पुराना कानूनी या आर्थिक विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है. बिजनेस पार्टनर या जीवनसाथी के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लग्जरी या क्रिएटिव काम से कमाई बढ़ सकती है.

कुंभ

कुंभ राशि के लिए यह योग मेहनत का ठोस आर्थिक फल देगा. नौकरी में सैलरी बढ़ने, प्रमोशन या इंसेंटिव के योग हैं. सरकारी काम, कॉन्ट्रैक्ट या लंबी अवधि के निवेश से लाभ मिलेगा. खर्चो पर कंट्रोल रहेगा, जिससे बचत बढ़ेगी.

