scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Paush Purnima 2026: 2 या 3 जनवरी, कब है नए साल 2026 की पहली पूर्णिमा? जानें तिथि और शुभ मुहूर्त

Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को शाम 06.53 बजे से होगी. इस तिथि का समापन 3 जनवरी को दोपहर 03.32 बजे होगा. उदया तिथि के अनुसार, पौष पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी 2026 को रखना ही उचित होगा.

Advertisement
X
साल 2026 की पहले पूर्णिमा आने वाली है. यह पौष माह की पूर्णिमा होगी.
साल 2026 की पहले पूर्णिमा आने वाली है. यह पौष माह की पूर्णिमा होगी.

Paush Purnima 2026: सनातन परंपरा में पूर्णिमा तिथि को बेहद पावन माना गया है. पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सभी सोलह कलाओं से परिपूर्ण रहता है. इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत लाभकारी बताया गया है. साल 2026 की पहले पूर्णिमा आने वाली है. यह पौष माह की पूर्णिमा होगी. कहते हैं कि इस पूर्णिमा पर दान, स्नान और तप करने से इंसान के जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. आइए जानते हैं कि नए साल में आने वाली इस पूर्णिमा की तिथि क्या है.

पौष पूर्णिमा 2026 की तिथि
हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को शाम 06.53 बजे से होगी. इस तिथि का समापन 3 जनवरी को दोपहर 03.32 बजे होगा. उदया तिथि के अनुसार, पौष पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी 2026 को रखना ही उचित होगा. इस दिन चंद्रमा का उदय शाम 6 बजकर 11 मिनट पर होगा.

पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, पौष पूर्णिमा पर दान-स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 3 जनवरी 2026 को सुबह 5 बजकर 25 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा, आप चाहें तो दोपहर 12 बजकर 5 मिनट से 12 बजकर 46 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त में भी दान-धर्म के कार्य कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

margshirsha purnima 2025
मार्गशीर्ष पूर्णिमा आज, जानें मां लक्ष्मी और सत्यनारायण की पूजा का खास मुहूर्त
Margashirsha Purnima 2025
साल की आखिरी पूर्णिमा आज, रात में ये एक काम करने वालों पर धनवर्षा करेंगी लक्ष्मी
2025 का आखिरी Cold Supermoon: कब, कैसे और कहां दिखेगा?
maa lakshmi favourite zodiac signs on purnima
मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं ये 5 राशियां, मार्गशीर्ष पूर्णिमा से शुरू होंगे अच्छे दिन
Margashirsha Purnima 2025
Margshirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा कल, भूलकर भी ना करें ये गलतियां, मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज

पौष पूर्णिमा की पूजन विधि
इस दिन सवेरे-सवेरे स्नान के बाद व्रत-पूजा का संकल्प लें. नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें. यदि इस दिन आप किसी पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो यह और भी अच्छा होगा. इसके बाद सूर्य देव के मंत्रों का जप करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें. रात में चंद्रमा के समक्ष ध्यान और प्रार्थना करें, क्योंकि मान्यता है कि पूर्णिमा की रात की गई आराधना शीघ्र फल प्रदान करती है.

Advertisement

पूर्णिमा पर इन चीजों का करें दान
यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो पूर्णिमा तिथि पर कुछ उपाय कर उसे मजबूत किया जा सकता है. पूर्णिमा तिथि पर सफेद रंग की चीजों का दान करें. दूध, चावल, चीनी, चांदी, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन और खीर का प्रसाद के रूप में वितरण किया जा सकता है. इसके अलावा जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र और आवश्यक सामग्री का दान करने से घर में धन-धान्य और समृद्धि बढ़ती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement