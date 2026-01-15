scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Panchgrahi yog 2026: शनि की राशि में पंचग्रही योग, 19 जनवरी से इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा

19 जनवरी की तारीख ग्रहों की चाल के लिहाज से बहुत खास रहने वाली है. इस दिन मकर राशि में साल का पहला पंचग्रही योग बनने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह शुभ योग चार राशि के जातकों की तकदीर संवार सकता है.

Advertisement
X
मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मिलकर पंचग्रही योग बनाएंगे (Photo: ITG)
मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मिलकर पंचग्रही योग बनाएंगे (Photo: ITG)

Panchgrahi yog 2026: 19 जनवरी की तारीख ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत खास मानी जा रही है. इस दिन साल का पहला पंचग्रही योग जो बनने वाला है. यह योग मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मिलकर बनाएंगे. सूर्य और शुक्र इस समय शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में विराजमान हैं. इसके बाद 16, 17 और  19 जनवरी को क्रमश: मंगल, बुध और चंद्रमा का इस राशि में गोचर होगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि मकर राशि में बन रहा यह पंचग्रही योग 4 राशि के जातकों को भाग्यशाली बना सकता है.

वृषभ राशि
साल का यह पहला पंचग्रही योग वृषभ राशि वालों के किस्मत के दरवाजे खोलेग. आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं और पूर्व में किए गए किसी निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी. लंबे समय से किए जा रहे प्रयास अब सफल होते दिखेंगे. 2025 में जो खुशियां आपको नहीं मिल पाईं, वो अब मिल सकती हैं. परिवार में संतुलन रहेगा और भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Astrologers say that the presence of the Sun in Capricorn will be beneficial for the four zodiac signs.
कलयुग के राजा राहु की युवा अवस्था शुरू, इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा
makar rashi trigrahi yog
ग्रहों का महासंयोग कल, बनेगा त्रिग्रही और रुचक राजयोग, 5 राशियों का आएगा बेस्ट टाइम
mangal shukra yuti 16 january 2026
16 जनवरी को बनेगी मंगल शुक्र की अद्भुत युति! इन 3 राशियों को होगा लाभ
Mercury has changed its zodiac sign, which may lead to difficult days for some zodiac signs.
कुंभ राशि में राहु-बुध की युति, इन 3 राशियों का आने वाला है गोल्डन टाइम
lakshmi narayan makar sankranti 2026
17 जनवरी को बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग! इन 4 राशियों को मिलेगी सफलता
Advertisement

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए भी ग्रह गोचर का ये दुर्लभ संयोग शुभ माना जा रहा है. इस राशि के जातकों को अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. कहीं से रुका हुआ धन वापस मिलने या किसी बड़े कर्ज का भार सिर से उतरने के संकेत हैं. रचनात्मक और संचार से जुड़े क्षेत्र में काम करने वालों को अच्छे मौके मिलेंगे. घर-परिवार में नई खुशियों की दस्तक होगी. संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिल सकता है.

तुला राशि
पंचग्रही योग तुला राशि वालों के लिए नई नौकरी और व्यापार में लाभ का संकेत दिखाई दे रहा है. आपको करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक बदलाव संभव हैं. साझेदारी में व्यापार करने वालों को अधिक लाभ होगा. कोई बड़ी डील मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय क्षमता सशक्त होगी और जीवन की दिशा अधिक स्पष्ट होगी. पढ़ाई-लिखाई करने वालों की एकाग्रता इस दौरान बेहतर हो सकती है.

मकर राशि
पंचग्रही योग मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति संवार सकता है. धनधान्य के मामले आपके पक्ष में रहेंगे. धन से जुड़ा कोई पुराना विवाद खत्म हो सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत रहेगी. इस समय आभूषण या संपत्ति में निवेश के योग बन रहे हैं. भविष्य की योजनाएं व्यवस्थित होंगी. सामाजिक सहयोग मिलेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement