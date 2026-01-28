Panchgrahi Yog 2026 Rashifal: 23 फरवरी से इन 3 राशियों का चमकेगा सितारा....जब कुंभ राशि में 500 साल बाद बनेगा पंचग्रही योग

Panchgrahi Yog 2026 Rashifal: साल 2026 का दूसरा महीना जल्द ही शुरू होने वाला है और ज्योतिषियों के नजरिए से फरवरी का यह महीना बहुत ही खास रहने वाला है. दरअसल, फरवरी के महीने में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु एक साथ कुंभ राशि में आकर पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में जाएंगे, 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में जाएंगे, 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे, 23 फरवरी को मंगल भी कुंभ राशि में चले जाएंगे और राहु कुंभ राशि में पहले से ही विराजमान हैं.

और पढ़ें

ज्योतिषियों के अनुसार, इस फरवरी महीने में बनने जा रहे पंचग्रही योग का प्रभाव सिर्फ देश-दुनिया पर ही नहीं बल्कि मानव जीवन पर भी सीधा सीधा पड़ेगा. यह पंचग्रही योग कई राशियों की किस्मत भी चमका सकता है. तो आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

मेष

फरवरी में बनने जा रहा पंचग्रही योग मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. यह योग करियर को रफ्तार देने वाला रहेगा. रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. जो लोग नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है. वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. मेहनत का फल मिलने लगेगा.

सिंह

सिंह राशि वालों के लिए पंचग्रही योग बहुत ही लाभकारी साबित होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं. पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं. परिवार से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है. जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, उन्हें सफलता मिल सकती है.

Advertisement

कुंभ

पंचग्रही योग कुंभ राशि में ही बनने जा रहा है, जिससे इनको धन लाभ हो सकता है. भाग्य मजबूत होगा. नई जिम्मेदारी मिल सकती है. यात्रा से भी फायदा होने के योग बन रहे हैं. मान-सम्मान और पद में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ी डील मिलने की संभावना है. समाज और परिवार में आपकी छवि मजबूत होगी.

---- समाप्त ----