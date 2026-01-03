scorecardresearch
 
Panchgrahi Yog 2026: मकर राशि में बनने वाला ताकतवर पंचग्रही योग, इन राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव

Panchgrahi Yog 2026: पंचग्रही योग तब बनता है, जब पांच ग्रहजैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु या शुक्र में से कोई भी पांच ग्रह एक ही राशि या एक ही भाव में एक साथ आ जाते हैं. यह योग बहुत कम बनता है, इसलिए इसे दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है.

साल 2026 में बनेगा पंचग्रही योग (Photo: Pixabay)
Panchgrahi Yog 2026: नया साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. वर्ष की शुरुआत कई शुभ और दुर्लभ योगों के साथ होगी, जो कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोल सकते हैं. जनवरी महीने में लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग के अलावा कई राजयोग योगों का निर्माण हो रहा है. इसी क्रम में एक अत्यंत शक्तिशाली पंचग्रही राजयोग भी बनने जा रहा है, जिसका प्रभाव करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा पर साफ दिखाई देगा. वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह निश्चित समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब एक ही राशि में कई ग्रह एकत्र हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव असाधारण हो जाता है. जनवरी 2026 में ऐसा ही एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जब मकर राशि में ग्रहों का विशेष जमावड़ा देखने को मिलेगा. इस ग्रह योग से पंचग्रही राजयोग का निर्माण होगा, जिसे अत्यंत शुभ माना जा रहा है.

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा की युति होगी. 13 जनवरी को शुक्र, 14 जनवरी को सूर्य, 16 जनवरी को मंगल, 18 जनवरी को चंद्रमा और 24 जनवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे. जैसे ही 24 जनवरी को बुध मकर राशि में आएंगे, उसी दिन पंचग्रही योग पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा. यह योग कुछ चुनिंदा राशियों के लिए विशेष फल देने वाला साबित हो सकता है.

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए यह पंचग्रही योग अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि यह योग आपकी ही राशि में बन रहा है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा.  कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए बड़े सौदे और मुनाफे के योग बनेंगे. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.  नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं.

मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए यह पंचग्रही योग लाभ और उन्नति का संकेत दे रहा है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जो लोग विदेश, शिक्षा या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.  भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनेंगी.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग मेहनत का फल दिलाने वाला साबित होगा. करियर में स्थिरता आएगी . वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. भूमि, संपत्ति या निवेश से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं. साथ ही पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और सुख की अनुभूति होगी.

---- समाप्त ----
