Aaj Ka Panchang: पंचांग 3 जून 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 3 जून 2021 , गुरुवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत - बैशाख



हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि दिन है. सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और चन्द्रमा जून 03, 12:07 PM तक कुंभ राशि उपरांत मीन राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी

नक्षत्र: पूर्वभाद्रपदा

आज का दिशाशूल: दक्षिण दिशा।

आज का राहुकाल: 2:05 PM–3:45 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:44 AM

सूर्यास्त - 7:05 PM

चन्द्रोदय - Jun 03 1:23 AM

चन्द्रास्त - Jun 03 1:15 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:58 AM – 12:51 PM

अमृत काल - 10:03 AM – 11:45 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:08 AM – 04:56 AM

योग

प्रीति- 03 जून 02:26 AM– 04 जून 02:23 AM

आयुष्मान- 04 जून 02:23 AM– 05 जून 02:49 AM