पंचांग अप्रैल 26 2022, मंगलवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - बैशाख

अमांत -चैत्र

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, कृष्ण पक्ष एकादशी दिन है।

सूर्य मेष और चन्द्रमा कुम्भ राशि में संचरण करेगा

आज का पंचांग

कृष्ण पक्ष एकादशी

वरूथिनी एकादशी

वल्लभाचार्य जयंती

नक्षत्र: शतभिषा

आज का दिशाशूल:उत्तर दिशा ।

आज का राहुकाल: 3:36 PM – 5:12 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:01 AM

सूर्यास्त - 6:48 PM

चन्द्रोदय - Apr 26 3:16 AM

चन्द्रास्त - Apr 26 2:54 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:59 AM – 12:50 PM

अमृत काल - 09:49 AM – 11:24 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:25 AM – 05:13 AM

योग

ब्रह्म - Apr 25 08:55 PM – Apr 26 07:05 PM

इन्द्र - Apr 26 07:05 PM – Apr 27 05:36 PM

त्रिपुष्कर योग - Apr 27 12:48 AM - Apr 27 06:00 AM (Purva Bhadrapada, Dwadashi and Tuesday)