Aaj Ka Panchang: पंचांग 19 जून 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 19 जून 2021 ,शनिवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत -ज्येष्ठ



हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन है. सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और चन्द्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी

महेश नवमी

नक्षत्र: हस्त

आज का दिशाशूल:पूर्व दिशा ।

आज का राहुकाल: 9:06 AM – 10:47 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय



सूर्योदय - 5:45 AM

सूर्यास्त - 7:10 PM

चन्द्रोदय - Jun 19 1:34 PM

चन्द्रास्त - Jun 20 1:48 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:01 PM से 12:55 PM

अमृत काल - 02:46 PM से 04:17 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:09 AM से 04:57 AM

योग

वरीयान - Jun 19 02:47 AM से Jun 20 12:05 AM

परिघ - Jun 20 12:05 AM से Jun 20 08:59 PM