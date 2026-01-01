New Year 2026 Varshik Rashifal: कुंभ समेत ये 3 राशियां होंगी अमीर! जानें नए साल 2026 में कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल

New Year 2026 Rashifal: नववर्ष 2026 का आरंभ आज से हो रहा है और इसके साथ ही हमारे मन में नई आशाएं और नई उम्मीदें भी जन्म लेती हैं. हर कोई चाहता है कि आने वाला साल बीते वर्ष से बेहतर हो, ज्यादा सुखद हो और जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए. अंकज्योतिष के नजरिए से अगर 2026 के अंकों को जोड़ें- 2 + 0 + 2 + 6 = 10 और 1 + 0 = 1. अंक 1 सूर्य का अंक माना जाता है. यही वजह है कि ज्योतिष और अंकशास्त्र में साल 2026 को सूर्य प्रधान वर्ष कहा जा रहा है. सूर्य एक तेजस्वी, शक्तिशाली और प्रभावशाली ग्रह है, लेकिन यह विच्छेदन कारक भी माना जाता है, यानी जो चीजें समय के साथ कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें तोड़कर नए परिवर्तन की राह बनाता है.

और पढ़ें

2026 में देश-दुनिया पर असर (Year 2026 Effect on desh-duniya)

साल 2026 में राजनीति और शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सत्ता परिवर्तन, बड़े पदों पर बैठे लोगों की विदाई और नई शक्तियों का उदय संभव है. युवाओं की भूमिका मजबूत होगी और युवा शक्ति सरकारों को चुनौती दे सकती है. सूर्य और मंगल के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं. भारत के पड़ोसी देशों खासकर नेपाल और बांग्लादेश, में अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ सकता है. तो आइए पंडित शैलेंद्र पांडेय द्वारा जानते हैं कि साल 2026 सभी राशियों के लिए धन, करियर और सेहत के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Mesh Varshik Rashifal 2026)

साल 2026 में मेष राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी. हड्डियों, नसों और आंखों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. दुर्घटना और चोट-चपेट की आशंका भी बनी रहेगी. धन की स्थिति औसत रहेगी, न ज्यादा लाभ, न बड़ा नुकसान. प्रॉपर्टी खरीदने या घर बनाने के योग बन रहे हैं. करियर में दबाव रहेगा और स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज की संभावना है, लेकिन बड़ी परेशानी नहीं आएगी.

Advertisement

उपाय: रोज शाम 108 बार 'शं शनैश्वराय नमः' जप करें और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

वृषभ राशि (Vrishabh Varshik Rashifal 2026)

वृषभ राशि वालों के लिए 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर रहेगा. पुरानी मानसिक और शारीरिक परेशानियों से राहत मिलेगी. धन और संपत्ति के मामले में यह साल काफी अच्छा साबित हो सकता है. रुके हुए काम पूरे होंगे और वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं. करियर स्थिर रहेगा, हालांकि रिश्तों में उतार-चढ़ाव संभव है. अविवाहित लोगों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं.

उपाय: रोज 'बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जप करें और गुरुवार को केले का दान करें.

मिथुन राशि (Mithun Varshik Rashifal 2026)

मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा. पेट, लिवर और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी होगा. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी और इस साल संपत्ति खरीदने के योग भी बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का स्थान परिवर्तन संभव है, जो आगे चलकर लाभकारी रहेगा.

उपाय: बृहस्पति मंत्र का जप करें और गुरुवार को केले का दान करें.

कर्क राशि (Cancer Varshik Rashifal 2026)

पिछले समय की तुलना में 2026 में कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और धन की कमी नहीं रहेगी. करियर में बड़ा बदलाव या स्थान परिवर्तन संभव है, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

Advertisement

उपाय: रोज सुबह-शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को अन्न-वस्त्र का दान करें.

सिंह राशि (Singh Varshik Rashifal 2026)

सिंह राशि वालों के लिए 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. चोट, सर्जरी या दुर्घटना की आशंका है, इसलिए लापरवाही न करें. धन की स्थिति औसत रहेगी. करियर में जोखिम लेने से बचें. नौकरी या व्यापार में स्थिरता बनाए रखना ही बेहतर रहेगा.

उपाय: शनिवार को 'शं शनैश्वराय नमः' का जप करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कन्या राशि (Kanya Varshik Rashifal 2026)

कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य मिला-जुला रहेगा. हृदय, पेट और बुखार से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी होगा. साल की शुरुआत में धन और करियर में थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन बुद्धिमानी से हालात संभल जाएंगे. साल के अंत में नया काम या व्यापार शुरू करने का योग बन सकता है.

उपाय: शनिवार को शनि मंत्र जपें और रविवार को गुड़, तांबा या आटे का दान करें.

तुला राशि (Tula Varshik Rashifal 2026)

तुला राशि वालों के लिए 2026 काफी सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन और करियर दोनों में सफलता मिलेगी. कर्ज से राहत मिलने के योग हैं और नया काम शुरू करने से लाभ होगा. बस ओवर-कॉन्फिडेंस और जोखिम से बचें.

Advertisement

उपाय: 'बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र जपें और गुरुवार को केले का दान करें.

वृश्चिक राशि (Vrishchik Varshik Rashifal 2026)

स्वास्थ्य औसत रहेगा, छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं. ऑपरेशन या सर्जरी के योग हैं, लेकिन परिणाम अनुकूल रहेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे.

उपाय: रोज सूर्य को जल अर्पित करें और 'आदित्याय नमः' मंत्र का जप करें.

धनु राशि (Dhanu Varshik Rashifal 2026)

धनु राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा. हृदय, ब्लड प्रेशर और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. करियर और स्थान परिवर्तन के योग हैं, जो अंततः लाभ देंगे. नया व्यापार शुरू करने से बचें.

उपाय: शनिवार को शनि मंत्र जपें और अन्न का दान करें.

मकर राशि (Makar Varshik Rashifal 2026)

2026 में मकर राशि वालों का स्वास्थ्य सुधरेगा. धन और संपत्ति के योग मजबूत हैं और कर्ज से राहत मिल सकती है. करियर औसत रहेगा, बिना वजह बदलाव से बचें.

उपाय: गुरुवार को 'बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र जपें और पीली वस्तुओं का दान करें.

कुंभ राशि (Kumbh Varshik Rashifal 2026)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है. धन और करियर की स्थिति ठीक रहेगी. नौकरी-व्यापार में बड़ा फैसला ले सकते हैं.

उपाय: रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 'नमः शिवाय' मंत्र का जप करें.

Advertisement

मीन राशि (Meen Varshik Rashifal 2026)

मीन राशि वालों के लिए साल उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. स्वास्थ्य में अचानक समस्याएं आ सकती हैं. धन और करियर में बदलाव होंगे, लेकिन परिवार का सहयोग मिलेगा.

उपाय: रोज 'नमः शिवाय' का जप करें और शनिवार को निर्धनों को भोजन कराएं.

---- समाप्त ----