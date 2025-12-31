New Year 2026: 2025 की आखिरी रात घर में न करें ये 5 काम, दहलीज से उल्टे पांव लौट जाएंगी लक्ष्मी

New Year 2026: साल 2025 समाप्त होने में अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि साल 2025 की अंतिम संध्या पर घर में कुछ खास गलितयां करने से बचना चाहिए. अन्यथा इन गलतियों का प्रभाव नए साल के शुभारंभ और उसके साथ आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण लगा देता है. आइए जानते हैं कि वो कौन सी पांच बड़ी गलतियां हैं, जिन्हें साल 2025 की आखिरी शाम आपको करने से बचना चाहिए.

1. संध्याकाल में झाड़ू

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूर्य ढलने के बाद घर में झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता है. कहते हैं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है. और शाम के वक्त घर में लक्ष्मी का वास भी होता है. जो लोग शाम के समय घर में झाड़ू-पोछा लगाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी वास नहीं करती हैं. इसलिए साल 2025 की अंतिम संध्या पर ये गलती बिल्कुल न करें.

2. धन या सफेद चीजों का लेन-देन

संध्या काल के समय धन का लेन-देन करना सही नहीं माना जाता है. इसके अलावा दूध, दही, नमक या सफेद रंग की वस्तुओं का आदान-प्रदान भी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है. 2025 की आखिरी शाम ये गलती बिल्कुल न करें.

3. मुख्य द्वार बंद

साल की आखिरी शाम अपने घर का मुख्य द्वार बिल्कुल बंद न रखें. इसी द्वार से धन की देवी मां लक्ष्मी घर में दाखिल होती हैं. शाम को मुख्य द्वार खुला रखें और दहलीज पर दोनों तरफ दीपक जरूर जलाएं. इससे सकारात्मक ऊर्जा और देवी-देवताओं का वास घर में बना रहेगा.

4. वाद-विवाद

साल की आखिरी शाम किसी वाद-विवाद में न पड़ें. घर में झगड़ा या क्लेश करने से दूर रहें. इससे पारिवारिक शांति भंग होती है और मानसिक तनाव का माहौल बनता है. धैर्य, संयम और सौहार्द के साथ नए साल 2026 में प्रवेश करें.

5. ईश्वर स्मरण किए बिना न सोएं

साल 2025 की अंतिम रात सोने से पहले भगवान का स्मरण करना बिल्कुल न भूलें. यह समय आत्मचिंतन और ईश्वर से कामना के लिए श्रेष्ठ माना गया है. सोने से पहले भगवान को 2025 में मिली खुशियों के लिए धन्यवाद कहें और नए वर्ष 2026 में नई खुशियों और सुख-संपन्नता की कामना करें.

