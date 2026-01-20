Navpancham Rajyog 2026: मार्च 2026 में शनि-बुध बनाएंगे नवपंचम राजयोग, इन 3 राशियों को होगा बिजनेस-करियर में बड़ा फायदा

Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय-समय पर राशि परिवर्तन और आपसी युति के माध्यम से विशेष योग बनाते हैं. इन योगों का असर केवल व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और देश-दुनिया पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है. मार्च के महीने में एक ऐसा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जब ग्रहों के राजकुमार बुध और कर्मफल दाता शनि देव मिलकर नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे. दरअसल, 7 मार्च को शनि मीन राशि में उदय होंगे और उसी दौरान शनि बुध के साथ मिलकर नवपंचम राजयोग का निर्माण भी करेंगे.

खास बात यह है कि यह योग लगभग 30 साल बाद बन रहा है. इस दौरान कुछ राशियों के जीवन में भाग्य का पहिया तेजी से घूम सकता है. करियर में उन्नति, पद-प्रतिष्ठा, धन लाभ और रुके कामों के पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं. आइए जानते हैं वे लकी राशियां, जिनके लिए यह योग खास साबित हो सकता है.

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग करियर और कारोबार में उछाल ला सकता है. बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है. जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या पद में बढ़ोतरी का अवसर मिल सकता है. व्यापार करने वालों के लिए विस्तार के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इस दौरान कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है.

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग भाग्य को मजबूती देने वाला साबित हो सकता है. इस समय आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में तरक्की के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. इस दौरान छोटी या लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है. अचानक धन लाभ मिलने की संभावना है और नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. सोच-समझकर बनाई गई योजना सफलता दिलाएगी.

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. आपके काम करने के तरीके में सुधार होगा और लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे. करियर और सामाजिक जीवन में प्रगति देखने को मिलेगी. आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. धन कमाने के नए साधन बन सकते हैं. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप जिम्मेदार भूमिकाएं निभा सकते हैं. व्यापारियों के लिए नई डील फायदेमंद साबित हो सकती है. इस समय नया काम शुरू करना या कोई बड़ा फैसला लेना शुभ रहेगा.

