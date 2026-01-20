scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Navpancham Rajyog 2026: मार्च 2026 में शनि-बुध बनाएंगे नवपंचम राजयोग, इन 3 राशियों को होगा बिजनेस-करियर में बड़ा फायदा

Navpancham Rajyog 2026: मार्च में 30 साल बाद बन रहे बुध-शनि का दुर्लभ नवपंचम राजयोग कुछ राशियों के लिए किस्मत का ताला खोल सकता है, जिससे करियर, धन और प्रतिष्ठा में बड़ी छलांग के संकेत मिल रहे हैं. तो आइए जानते हैं उन लाभकारी राशियों के बारे में.

Advertisement
X
मार्च 2026 में शनि-बुध बनाएंगे नवपंचम राजयोग (Photo: ITG)
मार्च 2026 में शनि-बुध बनाएंगे नवपंचम राजयोग (Photo: ITG)

Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय-समय पर राशि परिवर्तन और आपसी युति के माध्यम से विशेष योग बनाते हैं. इन योगों का असर केवल व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और देश-दुनिया पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है. मार्च के महीने में एक ऐसा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जब ग्रहों के राजकुमार बुध और कर्मफल दाता शनि देव मिलकर नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे. दरअसल, 7 मार्च को शनि मीन राशि में उदय होंगे और उसी दौरान शनि बुध के साथ मिलकर नवपंचम राजयोग का निर्माण भी करेंगे. 

खास बात यह है कि यह योग लगभग 30 साल बाद बन रहा है. इस दौरान कुछ राशियों के जीवन में भाग्य का पहिया तेजी से घूम सकता है. करियर में उन्नति, पद-प्रतिष्ठा, धन लाभ और रुके कामों के पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं. आइए जानते हैं वे लकी राशियां, जिनके लिए यह योग खास साबित हो सकता है. 

मिथुन

सम्बंधित ख़बरें

shani nakshatra parivartan 2026
शनि ने किया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए समय रहेगा शुभ
Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
1 फरवरी को मकर राशि में शुक्र का उदय होने वाला है.
शुक्र होने वाले हैं उदयवान, फरवरी आते ही इन 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई
मिथुन राशि वाले स्मार्ट वर्किंग पर दें जोर, जानें अन्य राशियों का हाल
मीन राशि वालों को शुभचिंतकों से सहयोग मिलेगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मिथुन राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग करियर और कारोबार में उछाल ला सकता है. बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है. जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या पद में बढ़ोतरी का अवसर मिल सकता है. व्यापार करने वालों के लिए विस्तार के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इस दौरान कोई पुरानी इच्छा भी पूरी हो सकती है.

Advertisement

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए नवपंचम राजयोग भाग्य को मजबूती देने वाला साबित हो सकता है. इस समय आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में तरक्की के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. इस दौरान छोटी या लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है. अचानक धन लाभ मिलने की संभावना है और नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. सोच-समझकर बनाई गई योजना सफलता दिलाएगी.

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह राजयोग सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. आपके काम करने के तरीके में सुधार होगा और लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे. करियर और सामाजिक जीवन में प्रगति देखने को मिलेगी. आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. धन कमाने के नए साधन बन सकते हैं. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप जिम्मेदार भूमिकाएं निभा सकते हैं. व्यापारियों के लिए नई डील फायदेमंद साबित हो सकती है. इस समय नया काम शुरू करना या कोई बड़ा फैसला लेना शुभ रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement