लाइव अपडेट

BJP National President Live: नितिन नबीन को मंच पर सौंपा गया निर्वाचन पत्र, कुछ देर में संभालेंगे पदभार, PM मोदी-शाह-राजनाथ मौजूद

aajtak.in | 20 जनवरी 2026, 12:01 PM IST

BJP National President Live Updates: भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है. मंगलवार को नितिन नबीन दिल्ली के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना की और अब 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे.

नितिन नबीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष. (Photo- Screengrab) नितिन नबीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष. (Photo- Screengrab)

भारतीय जनता पार्टी में नबीन अध्याय की शुरुआत हो गई है. वह अब से कुछ देर में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन औपचारिक रूप से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालने से पहले नितिन नबीन का मंगलवार सुबह दिल्ली में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा और दर्शन करने का कार्यक्रम है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, नितिन नबीन ने सबसे पहले सुबह आठ बजे झंडेवालान मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद वह वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, फिर उन्होंने हनुमान मंदिर पर पूजा की. इसके बाद उन्होंने बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बंगला साहिब में मत्था टेकने के बाद नितिन नबीन बीजेपी मुख्यालय के निकल गए हैं, जहां वह 11:30 बजे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, नितिन गडकरी, विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य भाजपा अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे.

12:01 PM (40 सेकंड पहले)

BJP president election Live: 'बंगाल में भी होगी हमारी जीत', बोले जेपी नड्डा

उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 से बीजेपी का जो विजय रथ चला है, वो अब नितिन नबीन के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा. आज हमारी 20 राज्यों में सरकार है. हमने- बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में दूसरी बार सरकार बनाई है. अब पीएम मोदी और नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी बंगाल में भी जीत दर्ज करेगी. 

11:52 AM (9 मिनट पहले)

BJP president election: जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को दी बधाई

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान श्री नितिन नबीन ये पदभार संभाल रहे हैं. मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं. मैं आज के दिन हमारे पीएम और चुनाव समिति के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं. 

11:48 AM (13 मिनट पहले)

नितिन नबीन को सौंपा गया निर्वाचन पत्र

बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के. लक्ष्मण ने नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है. उन्हें मंच पर निर्वाचन पत्र सौंपा गया है. 

#WATCH | Delhi: Nitin Nabin elected as the national president of Bharatiya Janata Party pic.twitter.com/7v0V7hqvV4

 

11:40 AM (20 मिनट पहले)

बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का सम्मान

बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और सम्मान किया गया. इस दौरान निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी अभिनंदन किया गया. आज नितिन नबीन औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं.

 

11:35 AM (26 मिनट पहले)

मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, नितिन नबीन साथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं. आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं. बीजेपी मुख्यालय में इसे लेकर उत्सव और राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं.

 

11:29 AM (32 मिनट पहले)

BJP मुख्यालय पहुंचे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहंच गए हैं. थोड़ी देर में नितिन नबीन बीजेपी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे. वह सभा को संबोधित भी करेंगे.

 

11:20 AM (40 मिनट पहले)

नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी, बांकीपुर में जश्न

बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थक जश्न मनाया रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने जा रहे हैं. नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं. उनके अध्यक्ष बनने को लेकर स्थानीय स्तर पर खासा उत्साह देखा जा रहा है.

 

11:14 AM (46 मिनट पहले)

राहुल गांधी पर रमेश बिधूड़ी का तंज

दिल्ली में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ Gen-Z की बात करते हैं, जबकि बीजेपी में 45 साल का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है. बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह साफ संदेश है कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शीर्ष पद तक पहुंच सकता है. यही असली लोकतंत्र है.

 

11:08 AM (52 मिनट पहले)

नितिन नबीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे

बीजेपी के नए होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं. थोड़ी देर में वह बीजेपी अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यालय पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी भी नबीन के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे.

 

11:05 AM (56 मिनट पहले)

बीजेपी मुख्यालय पहुंचे राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं. आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं. बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राजनीतिक हलकों में इस नेतृत्व परिवर्तन को अहम माना जा रहा है. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे.

10:55 AM (एक घंटा पहले)

CM योगी, भजनलाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे BJP मुख्यालय

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे. इस मौके पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस समारोह में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं.

 

10:51 AM (एक घंटा पहले)

बीजेपी मुख्यालय पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर

भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं.

 

10:44 AM (एक घंटा पहले)

'हमारे लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली है ये पल', बोले बिहार BJP नेता

नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने पर बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश नजर आ रहा है. इस मौके पर बीजेपी नेता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, 'बिहार निवासी और भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है. नितिन नबीन हमारे विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और युवा विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं... जबरदस्त उत्साह और ऊर्जा है; नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा निश्चित रूप से अपनी चरम सफलता की ओर तेजी से बढ़ेगी.'

बीएमसी चुनाव परिणामों पर उन्होंने कहा, 'जिस तरह मुंबई की जनता ने महायुति, देवेंद्र फडणवीस, BJP, एकनाथ शिंदे की पार्टी और हमारे सहयोगियों को अपना आशीर्वाद दिया है, हम बीएमसी को एक नई दिशा देंगे...'


 

10:41 AM (एक घंटा पहले)

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने तीन मंदिरों में किए दर्शन, गुरुद्वारे में भी टेका मत्था

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालने से पहले नितिन नबीन का मंगलवार सुबह दिल्ली में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा और दर्शन किए. अब से कुछ देर बाद वह बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, नितिन गडकरी, विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य भाजपा अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

10:36 AM (एक घंटा पहले)

BJP मुख्यालय के बाहर जमा हुआ कार्यकर्ता

गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने के बाद बीजेपी अध्यक्ष पार्टी मुख्यालय की ओर निकल गए हैं, जहां वह अब से कुछ देर में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे. वहीं, नितिन नबीन के पार्टी अध्यक्ष बनने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमा हो गए हैं.   

