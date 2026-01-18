scorecardresearch
 
Mauni Amavsya 2026: आज मौनी अमावस्या की शाम जरूर करें ये उपाय, चमक उठेगी सोई हुई किस्मत

Mauni Amavsya 2026 Upay: मौनी अमावस्या का संबंध सिर्फ व्रत या पूजा से ही नहीं, बल्कि स्नान, दान और पितरों की शांति से भी जुड़ा हुआ है. खास तौर पर पितृ दोष से मुक्ति के लिए इस दिन को बेहद असरदार माना जाता है.

मौनी अमावस्या शाम के उपाय.
मौनी अमावस्या शाम के उपाय.

Mauni Amavsya 2026 Upay: आज मौनी अमावस्या का पावन दिन है. हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि आज के दिन अगर इंसान मौन रखकर, स्नान-दान और पूजा-पाठ करता है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है. खासकर जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, उनके लिए मौनी अमावस्या बहुत असरदार मानी जाती है. आज मौनी अमावस्या की शाम कुछ आसान उपाय करने से पितरों की कृपा मिलती है और जीवन में सुख-शांति आती है. जानते हैं उन उपायों के बारे में.

1. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं

शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. मान्यता है कि इससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है.

2. मंदिर में दीपदान करें

शाम के समय किसी पास के मंदिर में दीपक जलाएं. दीपदान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ]इससे मन को शांति मिलती है.

3. पितरों को याद कर प्रार्थना करें

शाम को शांत मन से अपने पितरों का ध्यान करें , उनके नाम का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें.माना जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना सीधे पितरों तक पहुंचती है.

4. चींटियों को आटा या चीनी डालें

शाम के समय चींटियों को थोड़ा-सा आटा या चीनी डाल दें.यह छोटा सा उपाय बहुत पुण्य देने वाला माना जाता है, इससे पितरों की कृपा मिलती है.

5. घर में धूप या अगरबत्ती जलाएं

शाम को घर के पूजा स्थान पर धूप या अगरबत्ती जलाएं. इससे घर का माहौल सकारात्मक रहता है. इस उपाय से मानसिक शांति भी मिलती है.

6. जरूरतमंद को भोजन कराएं

अगर संभव हो तो शाम के समय किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या भोजन का दान करें.मौनी अमावस्या की शाम को किया गया दान बहुत शुभ माना जाता है.

---- समाप्त ----
