Mauni Amavasya 2026 Rashifal: 18 जनवरी से इन राशियों की चमक जाएगी किस्मत, बनेगा युति दृष्टि योग! मौनी अमावस्या रहेगी लाभकारी

Mauni Amavasya 2026 Rashifal: मौनी अमावस्या साल 2026 की पहली अमावस्या है, जिसको 18 जनवरी को मनाया जाएगा. इस दिन लोग नदियों और सरोंवरों में स्नान करते हैं और गरीबों को अपनी इच्छानुसार जाकर दान करते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार मौनी अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जा रही है क्योंकि इस दिन बुध और मंगल एक साथ आमने सामने आकर युतिदृष्टि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं. अमावस्या पर बुध और मंगल एक-दूसरे से 0 डिग्री पर स्थित होकर ''युति दृष्टि योग'' बनाएंगे, जो कई राशियों के लिए बहुत ही शुभ मानी जा रही है. तो चलिए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

और पढ़ें

मिथुन राशि

मौनी अमावस्या पर युति दृष्टि योग का बनना मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा. यात्रा करने के लिए 18 जनवरी 2026 के बाद का समय कामकाजी लोगों के लिए हितकारी रहेगा. विवाहित जातकों के सुख व सुविधाओं में पहले के मुकाबले काफी वृद्धि होगी. नई जॉब की तलाश में जुटे जातकों को शानदार मौका मिलेगा. रिश्तों को प्राथमिकता देने से विवाहित जातकों को लाभ होगा. इसके अलावा घर का माहौल पहले की तरह सामान्य रहने लगेगा.

धनु राशि

युति दृष्टि योग का मौनी अमावस्या पर बनना धनु राशि वालों के लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को करियर में अच्छी-खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी. नई डील्स के फाइनल होने से कारोबारियों को आर्थिक लाभ होगा. इसके अलावा करीबियों के साथ पहले से अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी.

Advertisement

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को भी मौनी अमावस्या के बाद से हर काम में किस्मत का साथ मिलेगा. कारोबारियों को कारोबार में लगातार मिल रहे नए अवसरों से संतुष्टि मिलेगी. भविष्य के लिए युवा वर्ग अच्छी-खासी बचत करने में सफल होंगे. रिश्तों के बारे में बात करें तो आप अपने दूर के मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे. रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से मजबूत होगी, जिस कारण उम्रदराज जातक अच्छा महसूस करेंगे.

---- समाप्त ----