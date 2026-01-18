Mauni Amavasya 2026: शनि की राशि में 5 ग्रह! मौनी अमावस्या से शुरू हुआ इन 5 राशियों का अच्छा टाइम

Mauni Amavasya 2026: आज मौनी अमावस्या है. मान्यता है कि इस दिन दान-स्नान और व्रत-पूजा से आत्मा की शुद्धि होती है. व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस साल मौनी अमावस्या बेहद खास है, क्योंकि शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में पांच ग्रहों का योग बन रहा है. मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा का पंचग्रही योग बन गया है. ज्योतिषविदों की मानें तो शनि की राशि में पांच ग्रहों का योग 4 राशियों को आर्थिक लाभ देने वाला है.

और पढ़ें

वृषभ राशि

मौनी अमावस्या पर बन रहा पंचग्रही योग वृषभ राशि वालों को सौभाग्यशाली बना सकता है. आपके लिए आय के अतिरिक्त रास्ते खुल सकते हैं और पुराने निवेश से संतोषजनक लाभ मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से की जा रही मेहनत अब रंग लाएगी. जो खुशियां 2025 में अधूरी रह गई थीं, वो अब आपको मिल सकती हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि में अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. आपको कहीं पर अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी बड़े ऋण से राहत मिलने के संकेत हैं. मीडिया या क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों को तरक्की के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. संतान सुख मिलने की संभावना भी प्रबल है.

तुला राशि

मौनी अमावस्या पर बन रहा ये दुर्लभ संयोग आपके करियर और कारोबार में अच्छे बदलाव लाएगा. नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं. किसी अहम डील के पूरा होने से उत्साह बढ़ेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आपके द्वारा लिए गए फैसले लंबे समय के बाद अच्छा लाभ देंगे.

Advertisement

मकर राशि

यह शुभ योग आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाला सिद्ध हो सकता है. धन से जुड़े मामलों में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. लंबे समय से चला आ रहा कोई आर्थिक विवाद समाप्त हो सकता है. गहनों या संपत्ति में निवेश के योग बनते दिख रहे हैं. भविष्य की योजनाएं व्यवस्थित होंगी और प्रभावशाली लोगों से बना संपर्क आगे चलकर लाभदायक रहेगा.

---- समाप्त ----