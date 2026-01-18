Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर आज रात करें ये एक काम, धन का अंबार लगा देंगी मां लक्ष्मी

Mauni Amavasya 2026: आज मौनी अमावस्या है. मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में आत्म शुद्धि, संयम और आध्यात्मिक साधना का त्योहार है. इस दिन मौन व्रत, स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर किए गए धार्मिक कर्म व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध कर सकते हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर संध्या या रात्रि काल में कुछ विशेष उपाय बहुत ही लाभकारी होते हैं. ये उपाय निर्धन को भी धनवान, खुशहाल बना सकते हैं.

1. तुलसी पूजा

मौनी अमावस्या पर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें. इसके बाद थोड़ी देव वहीं बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें. शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. इसलिए यह उपाय धन और वैभव की कामना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

2. राहु-केतु के प्रभाव से मुक्ति

राहु-केतु की शांति के लिए भी मौनी अमावस्या को खास अवसर माना गया है. इस दिन शाम के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला अर्पित करनी चाहिए और उसी माला से शिव मंत्र का 108 बार जाप करना लाभकारी बताया गया है. जाप के बाद उस माला को अपने पास रख लें या फिर धारण कर लें. इससे राहु-केतु का अशुभ प्रभाव आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा.

3. दान-पुण्य

दान-पुण्य के बिना मौनी अमावस्या अधूरी मानी जाती है. इस दिन स्नान और पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार, गरोबी को अन्न, वस्त्र, काले तिल और गुड़ का दान करना विशेष फलदायी होता है. इसके अलावा, आप अलग-अलग उद्देश्यों के लिए दान कर सकते हैं. जैसे- मोक्ष की कामना के लिए गौ दान, आर्थिक समृद्धि के लिए भूमि दान, रोग और कर्ज से मुक्ति के लिए स्वर्ण दान और पारिवारिक सुख-शांति के लिए घी का दान करना उत्तम माना गया है.

4. दीपक

मौनी अमावस्या पर शाम के समय तीन खास जगहों पर दीपक जलाएं. इन जगहों पर दीपक जलाने से आप पर पितरों की कृपा बनी रहेगी. शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त तेल का दीपक जलाएं. इसके अलावा, पीपल और तुलसी के पास भी एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें.

