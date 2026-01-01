January 2026 Monthly Rashifal: जनवरी का महीना इन 4 राशियों के लिए रहेगा लाभकारी, होगा बंपर लाभ

January 2026 Monthly Rashifal: नया साल शुरू होने वाला है और तब से जनवरी का महीना भी शुरू होगा. पंचांग के अनुसार, जनवरी साल का पहला महीना होता है और इसमें कुल 31 दिन होते हैं. इसी महीने से नववर्ष की शुरुआत होती है इसलिए इस मास को बहुत खास और महत्‍वपूर्ण माना जाता है. इस बार जनवरी 2026 का महीना कई मायनों में खास माना जा रहा है, जिस दौरान लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे बड़े त्‍योहार दस्तक देंगे. जनवरी 2026 को आप एक नई शुरुआत का प्रतीक भी कह सकते हैं क्‍योंकि यहां से नया साल शुरू होता है और नई उम्‍मीदें एवं आशाएं भी जुड़ जाती हैं. इसके अलावा, इस महीने में शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध जैसे बड़े ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 का पहला महीना जनवरी किन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

मेष- मेष राशि के लिए यह महीना मध्य रूप से फलदायी रहेगा. आपके लिए लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं. मन में धार्मिक विचार आएंगे. सहकर्मियों का आपके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा और वे काम में आपकी मदद करेंगे. व्यापार के लिए महीना ठीक-ठाक रहेगा. आपकी व्यवसायिक यात्राएं सफल रहेंगी. आय में बढ़ोतरी होगी

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. महीने की शुरुआत में ही सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे. आपके अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक विचार बढ़ेंगे. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे. आपको अचानक और अप्रत्याशित रूप से गुप्त धन मिल सकता है.

मिथुन- मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. व्यापार में उथल-पुथल रहेगी. बिजनेस पार्टनर से संबंध बेहतर करने का प्रयास करें. स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं.आपको नौकरी में मेहनत करने के लिए तैयार रहना है. आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. नया निवेश करने में सावधानी बरतें वरना धन हानि हो सकती है.

कर्क- यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. स्वास्थ्य में गिरावट आने का डर है. प्रेम संबंधी मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें. आपने अपने करियर में जो मेहनत की है, अब आपको उसका लाभ मिलने वाला है. अपने काम पर ज्यादा ध्‍यान दें. व्यापार करने वाले जातकों को महीने की शुरुआत में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.आमदनी लगातार बनी रहेगी.

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है. आर्थिक स्थिति‍ मजबूत होगी. आपको स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है. आय के एक से ज्‍यादा स्रोत खुल सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति के कारण धन प्राप्ति हो सकती है

कन्या- नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने अनुभव और ईमानदारी का लाभ मिलेगा. महीने के उत्तरार्ध में आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. छात्रों को एकाग्रता की समस्या से जूझना पड़ सकता है. नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं. आपके खर्चों में कटौती आ सकती है. शेयर बाजार में निवेश करना अच्‍छा साबित होगा.

तुला- यह महीना आपके लिए मध्यम रहने की संभावना है. खर्च भी होंगे लेकिन उनमें एक सामंजस्य बना रह सकता है. जीवनसाथी के नाम से कोई संपत्ति खरीद सकते हैं. नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी.

वृश्चिक- आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी. आप आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे नौकरी करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी दिखानी होगी. सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार आपको कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा. आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. धन लाभ होगा और योजनाओं में सफलता मिलेगी. शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सोचना चाहिए.

धनु- यह महीना आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. कार्य क्षेत्र में आप अधिक मेहनत करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है. नौकरी करने वाले जातकों को अपनी मेहनत का लाभ मिलेगा. प्रयासों का आपको लाभ मिलेगा और व्यापार में उन्नति भी होगी.

मकर- यह महीना भी उथल-पुथल वाला रहेगा.नौकरी करने वाले जातकों को भाग दौड़ का सामना करना पड़ सकता है. काम के सिलसिले में बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. विदेशी माध्यम से व्यापार में सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे.

कुंभ- यह महीना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे. विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

मीन- मीन राशि में पूरे महीने शनि देव विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ स्थान पर पूरे महीने वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे. करियर के क्षेत्र में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी. घर में कोई पूजा पाठ शुभ कार्य होना या फिर कोई संपत्ति खरीदने के लिए भी धन खर्च करने के योग बन सकते हैं.

