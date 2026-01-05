scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangladitya Rajyog 2026: सूर्य-मंगल की युति से बनेगा नए साल का पहला मंगलादित्य राजयोग, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Mangladitya Rajyog 2026: 9 जनवरी 2026 को सूर्य-मंगल की युति से बनने वाला मंगलादित्य योग कई राशियों के लिए खास अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. यह योग आत्मविश्वास, उन्नति, आर्थिक सुधार और जीवन में खुशहाली लेकर आएगा. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
नए साल 2026 में सूर्य मंगल की युति से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: Pixabay)
नए साल 2026 में सूर्य मंगल की युति से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: Pixabay)

Mangladitya Rajyog 2026: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल कई अहम संकेत दे रही है. जनवरी के शुरुआती दिनों में सूर्य और मंगल की मजबूत युति बनने जा रही है, जिसे ज्योतिष में मंगलादित्य योग कहा जाता है. यह योग साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है. माना जा रहा है कि यह साल का पहला मंगलादित्य योग होगा, जो कुछ राशियों के लिए किस्मत के नए दरवाजे खोल सकता है. खास तौर पर तीन राशियों पर इसका असर ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है.

मंगलादित्य योग कब बनेगा?

9 जनवरी 2026, शुक्रवार को सूर्य और मंगल एक ही राशि में एक साथ स्थित होंगे. यह संयोग शाम 5 बजकर 4 मिनट पर बनेगा. सूर्य को आत्मबल और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, वहीं मंगल ऊर्जा और पराक्रम का कारक है. जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं, तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं. इसका प्रभाव सभी राशियों पर दिखेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभ देने वाला माना जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

In 2026, two major Raja Yogas, Hamsa Rajya Yoga and Malavya Raja Yoga, are going to form.
गुरु-शुक्र बनाएंगे हंस-मालव्य राजयोग, इन राशियों पर पूरे साल बरसेगा धन
अप्रैल 2026 में शनि देव मीन राशि में उदित होने जा रहे हैं.
शनि देव के उदय से बनेगा राजयोग, इन राशियों के कदम चूमेगी सफलता
अपनी राशि में चंद्रमा का गोचर
अपनी ही राशि में आज रहेंगे चंद्रमा, इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा
new year 2026 rashifal gajkesari budhaditya rajyog
Ruchak Mahapurush Rajyog : मकर संक्रांति पर मंगल बनाएंगे चमत्कारी रूचक योग, इन राशियों को खूब मिलेगी तरक्की
panchgrahi yog 2026
जनवरी में 5 ग्रह मकर में एकसाथ होंगे विराजमान, बदल जाएगी इन राशियों की किस्मत

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगलादित्य योग उन्नति और सफलता के संकेत दे रहा है. इस दौरान लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. कार्यक्षेत्र में गति आएगी. नौकरी करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. बड़े फैसले ले पाएंगे, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.

Advertisement

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के जीवन में मंगलादित्य योग सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा. घर का माहौल सुखद रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह योग प्रगति और खुशहाली का संकेत माना जा रहा है. जिन कामों में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, वे अब पूरे हो सकते हैं. नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे. पैसों से जुड़ी चिंताएं कम होंगी. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement