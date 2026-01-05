Mangladitya Rajyog 2026: सूर्य-मंगल की युति से बनेगा नए साल का पहला मंगलादित्य राजयोग, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Mangladitya Rajyog 2026: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल कई अहम संकेत दे रही है. जनवरी के शुरुआती दिनों में सूर्य और मंगल की मजबूत युति बनने जा रही है, जिसे ज्योतिष में मंगलादित्य योग कहा जाता है. यह योग साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है. माना जा रहा है कि यह साल का पहला मंगलादित्य योग होगा, जो कुछ राशियों के लिए किस्मत के नए दरवाजे खोल सकता है. खास तौर पर तीन राशियों पर इसका असर ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है.

और पढ़ें

मंगलादित्य योग कब बनेगा?

9 जनवरी 2026, शुक्रवार को सूर्य और मंगल एक ही राशि में एक साथ स्थित होंगे. यह संयोग शाम 5 बजकर 4 मिनट पर बनेगा. सूर्य को आत्मबल और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, वहीं मंगल ऊर्जा और पराक्रम का कारक है. जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं, तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं. इसका प्रभाव सभी राशियों पर दिखेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभ देने वाला माना जा रहा है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगलादित्य योग उन्नति और सफलता के संकेत दे रहा है. इस दौरान लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. कार्यक्षेत्र में गति आएगी. नौकरी करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. बड़े फैसले ले पाएंगे, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.

Advertisement

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के जीवन में मंगलादित्य योग सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा. घर का माहौल सुखद रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह योग प्रगति और खुशहाली का संकेत माना जा रहा है. जिन कामों में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, वे अब पूरे हो सकते हैं. नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे. पैसों से जुड़ी चिंताएं कम होंगी. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

---- समाप्त ----