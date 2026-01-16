scorecardresearch
 
Mangal Aditya Rajyog 2026: भूमिपुत्र मंगल ने बनाया अद्भुत राजयोग, 3 राशियों को खूब मिलेगी तरक्की

Mangal Aditya Rajyog 2026:वैदिक ज्योतिष में मंगल और सूर्य की युति को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है. सूर्य आत्मा, नेतृत्व, सत्ता और आत्मविश्वास के कारक हैं, जबकि मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम और निर्णायक शक्ति का प्रतीक है. जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि या भाव में साथ आते हैं, तो इससे अद्भुत शक्ति, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है

मंगल और सूर्य की युति को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है.
Mangal Aditya Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, उसका प्रभाव केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं बल्कि समाज, शासन और विश्व स्तर पर भी दिखाई देता है. बता दें कि  ग्रहों के सेनापति मंगल मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं. मकर राशि मंगल की उच्च राशि मानी जाती है, ऐसे में उनका प्रभाव और भी प्रबल हो जाता है. 

इस समय मकर राशि में पहले से ही सूर्य और शुक्र विराजमान हैं. मंगल के सूर्य के साथ युति करने से मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है. यह राजयोग साहस, नेतृत्व, सफलता, मान-सम्मान और करियर में उन्नति का प्रतीक माना जाता है. इस शुभ योग का विशेष लाभ तीन राशियों को मिल सकता है. 

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल मकर राशि में गोचर कर अष्टम भाव में स्थित होंगे. मंगल आदित्य राजयोग आपके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव ला सकता है. रुके हुए काम पूरे होंगे. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिल सकती है.आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं, खासकर निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है. शोध, गुप्त ज्ञान, बीमा या टैक्स से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. मानसिक रूप से आप अधिक मजबूत महसूस करेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह राजयोग छठे भाव में बन रहा है, जो शत्रुओं, रोग और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है. मंगल आदित्य राजयोग के प्रभाव से आपके विरोधी कमजोर पड़ेंगे.नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल आदित्य राजयोग चतुर्थ भाव में प्रभाव डालेगा. इससे पारिवारिक सुख, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. घर-परिवार में शांति और सामंजस्य बढ़ेगा. जो लोग नया घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है. करियर में स्थिरता आएगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. माता के स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं. 

