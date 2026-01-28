scorecardresearch
 
Mangal Shukra Yuti 2026: कुंभ राशि में मंगल-शुक्र की युति, सुधरने वाले हैं इन 3 राशियों के दिन

कुंभ राशि में मंगल और शुक्र की विशेष युति बनने वाली है. 6 फरवरी को कुंभ राशि में शुक्र और 23 फरवरी को मंगल के गोचर से यह संयोग बनेगा. ज्योतिष अनुसार, यह युति तीन राशियों के लिए बेहद शुभ है. इन राशियों में भाग्य, धन और उन्नति के योग बनेंगे.

6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 23 फरवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल भी इसी राशि में आ जाएंगे.
Mangal Shukra Yuti 2026: फरवरी में मंगल और शुक्र की युति होने वाली है. मंगल-शुक्र की यह युति शनि की स्वामित्व वाली कुंभ राशि में बनेगी. 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 23 फरवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल भी इसी राशि में आ जाएंगे. ज्योतिष गणना के अनुसार, मंगल-शुक्र की युति करीब 18 महीने बाद बनी है. कुंभ राशि शुक्र-मंगल के इस मिलन को तीन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का अनुमान है कि यह युति तीन राशियों का भाग्य चमका सकती है.

मिथुन राशि
मंगल-शुक्र की युति मिथुन राशि वालों को अत्यंत सकारात्मक परिणाम देने वाली है. आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. प्रमोशन-इन्क्रीमेंट हो सकता है. साथ ही, जॉब से जुड़े जितने भी तनाव है, वो भी समाप्त होंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और प्रेम बढ़ेगा-सौहार्द बढ़ेगा. जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी.

वृश्चिक राशि
कुंभ राशि में मंगल-शुक्र की जोड़ी आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने वाली है. आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी. वाहन या संपत्ति से जुड़े योग बन सकते हैं. आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. आप हर काम पूरे जोश के साथ पूरा करेंगे. साथ ही, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी. यदि आपका व्यवसाय रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा है, तो अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है.

मकर राशि
मंगल और शुक्र का यह संयोग आपको आर्थिक मोर्चे पर खूब फायदा पहुंचाएगा. आपको अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों की आमदनी में तेजी आने के संकेत हैं. किसी पुराने प्रयास का फल अब मिलने की संभावना है. लंबे समय से जिस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने के योग बनेंगे. आर्थिक उन्नति के साथ सुख-सुविधाओं में भी इजाफा होगा. सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ेगा. हेल्थ बढ़िया रहेगी.

---- समाप्त ----
Advertisement
Advertisement

