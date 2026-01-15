scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Shukra Yuti 2026: 16 जनवरी को बनेगी मंगल शुक्र की अद्भुत युति! इन 3 राशियों का शुरू होगा बढ़िया वक्त

Mangal Shukra Yuti 2026: 16 जनवरी को मकर राशि में मंगल शुक्र की अद्भुत युति होने जा रही है. ज्योतिष शास्त्र में जब भी मंगल और शुक्र एक साथ आते हैं तो जातकों को धन लाभ, आर्थिक लाभ और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है. तो आइए जानते हैं कि 16 जनवरी को होने जा रही मंगल शुक्र की युति से किन राशियों के हाथ पैसा लगेगा.

Advertisement
X
शुक्र मंगल की युति 2026 (Photo: ITG)
शुक्र मंगल की युति 2026 (Photo: ITG)

Mangal Shukra Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है. मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, ऊर्जा, आत्मविश्वास और उग्रता का माना जाता है. जब ये दोनों ग्रह किसी एक राशि में एक साथ आते हैं, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के कई अहम क्षेत्रों पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को शुक्र देवता मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं. इसके बाद 16 जनवरी 2026 को मंगल ग्रह भी मकर राशि में गोचर करेंगे. खास बात यह है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, ऐसे में शुक्र और मंगल की यह युति और भी प्रभावशाली मानी जा रही है. 16 जनवरी 2026 को मकर राशि में मंगल-शुक्र की युति बनेगी, जो कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली मानी जा रही है.

वृषभ राशि

मंगल और शुक्र की युति वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जा रही है. इससे किस्मत का पूरा साथ मिलने के योग बन रहे हैं संकेत हैं. इस दौरान धन लाभ के योग बनेंगे और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील या बड़ा फायदा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना है. छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और किए गए प्रयासों की सराहना भी होगी.

सम्बंधित ख़बरें

makar rashi trigrahi yog
ग्रहों का महासंयोग कल, बनेगा त्रिग्रही और रुचक राजयोग, 5 राशियों का आएगा बेस्ट टाइम
mahalakshmi rajyog 2026 mangal chandra yuti
मकर संक्रांति के ठीक बाद बनेगा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के द्वार
Shani Gochar 2026
मकर संक्रांति पर सूर्य-शनि का मिलन, इन 3 राशि वालों की होगी ताबड़तोड़ कमाई
Rajyog effects
गुरु-बृहस्पति बनाएंगे हंस महापुरुष राजयोग, 3 राशियों के घर लगेगा धन का अंबार
Symbolic Image
मकर संक्रांति पर बनेगा पावरफुल पंचग्रही योग, इन राशियों का आएगा गोल्डन टाइम

तुला राशि 

यह शुभ युति तुला राशि के चतुर्थ भाव में बनेगी, जो सुख-सुविधाओं से जुड़ा होता है. इस दौरान घर, वाहन या जमीन से जुड़े लाभ मिल सकते हैं. भौतिक सुखों में वृद्धि होगी. पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा. भाग्य के सहयोग से आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे. मनचाहा परिणाम मिल सकता है.

Advertisement

धनु राशि 

मंगल-शुक्र की युति धनु राशि के धन और वाणी स्थान में बन रही है. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. आपकी वाणी में आकर्षण आएगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. बातचीत और संवाद के जरिए काम बनेंगे. इस समय आय के नए स्रोत बन सकते हैं और धन लाभ की संभावना भी प्रबल रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement