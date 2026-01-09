Mangal shani Guru Asta 2026: 2026 में मंगल-शनि-गुरु होंगे अस्त, इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Mangal Shani Guru Asta 2026: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. इस वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई बड़े ग्रहों का गोचर हुआ है. कुछ ग्रह साल 2026 में उदय और अस्त भी होंगे और उन्हीं ग्रहों में से है मंगल-शनि-गुरु. द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में मंगल 2 मई को अस्त होंगे. गुरु 12 अगस्त 2026 को अस्त होंगे और शनि 22 अप्रैल 2026 को अस्त होंगे. कुल मिलाकर ये तीनों बड़े ग्रह साल 2026 में अस्त होने वाले हैं.

और पढ़ें

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का अस्त होना आमतौर पर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन हर स्थिति सभी के लिए नकारात्मक हो, ऐसा जरूरी नहीं. कई बार ग्रहों का अस्त होना भी कुछ राशियों के जीवन में अचानक लाभ, स्थिरता और बड़े बदलाव लेकर आता है. यह खगोलीय परिवर्तन जहां कुछ लोगों को सतर्क रहने का संकेत देगा, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय करियर, धन और प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद अनुकूल साबित हो सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों को इन ग्रहों के अस्त होने से विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय पैसों के लिहाज से राहत देने वाला रहेगा. आमदनी धीरे-धीरे बढ़ेगी. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण बनेगा. परिवार में आर्थिक मामलों को लेकर चल रही चिंता कम होगी. शेयर मार्केट या निवेश में जल्दबाजी न करें, लेकिन पहले किए गए निवेश से फायदा मिल सकता है. कुल मिलाकर धन से जुड़ी स्थिति पहले से बेहतर होगी.

Advertisement

वृषभ

वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. परिवार में सुख-शांति रहेगी और पैसों को लेकर आपसी सहमति बनेगी. शेयर, म्यूचुअल फंड या लॉन्ग-टर्म निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. बचत बढ़ाने का यह सही समय है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह दौर धन संचय का रहेगा. आमदनी के साथ-साथ बचत भी बढ़ेगी. परिवार में आर्थिक सहयोग मिलेगा और घर से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में जा सकता है. निवेश के मामले में सोच-समझकर किया गया कदम आगे चलकर लाभ देगा. शेयर बाजार में रिस्क कम रखें, लेकिन स्थिर फायदा मिल सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को आर्थिक मजबूती और स्थिरता का लाभ मिलेगा. सैलरी बढ़ने या आय का नया स्रोत बनने के योग हैं. परिवार में धन से जुड़े मामलों में आपका निर्णय अहम रहेगा. शेयर और निवेश में पहले से की गई प्लानिंग काम आएगी. प्रॉपर्टी या बड़े निवेश से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह समय करियर के साथ-साथ पैसों में सुधार लेकर आएगा. परिवार का सहयोग मिलने से आर्थिक दबाव कम होगा. निवेश से जुड़े फैसले फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं, खासकर लॉन्ग-टर्म प्लानिंग में. शेयर बाजार में सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ देगा और भविष्य को सुरक्षित करेगा.

---- समाप्त ----