Mangal Gochar 2026 Rashifal: बसंत पंचमी के अगले दिन होगा मंगल का नक्षत्र परिवर्तन, इन 4 राशियों को आय के साथ करियर में भी मिलेगी तरक्की

Mangal Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में अभिजित नक्षत्र को ही महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे ऐसा नक्षत्र माना जाता है जिस पर किसी भी तरह का दोष नहीं होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अभिजित नक्षत्र का संबंध विजय, धर्म और भगवान विष्णु से होता है. यही कारण है कि इस नक्षत्र में किए गए कार्यों को सफलता मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है. पंचांग के अनुसार, इसी शुभ नक्षत्र में अब मंगल ग्रह का प्रवेश होने जा रहा है, जो ज्योतिष की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है.

द्रिक पंचांग के मुताबिक, मंगल ग्रह 24 जनवरी 2026, शनिवार को शाम 6 बजकर 17 मिनट पर अभिजित नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 30 जनवरी 2026, शुक्रवार को सुबह 4 बजकर 03 मिनट तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. इस दौरान मंगल की ऊर्जा अपने चरम पर रहेगी, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. खासतौर पर कुछ राशियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, राजनीति और खेल से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर भाग्य को गति देने वाला रहेगा. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप कठिन फैसले भी बिना झिझक ले पाएंगे. लंबे समय से रुके हुए काम अब आगे बढ़ सकते हैं. नौकरी, इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं. ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. जमीन, मकान या वाहन से जुड़ा फैसला फायदे का सौदा बन सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और विरोधी पक्ष कमजोर पड़ सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा. सरकारी, प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी राय को महत्व दिया जाएगा और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. पदोन्नति या नई भूमिका के संकेत भी बन रहे हैं. धन के मामले में स्थिरता आएगी और निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. खेल, सेना, पुलिस या सुरक्षा सेवाओं में कार्यरत लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. परिवार में भी संतुलन बना रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर भीतर की ताकत को जागृत करने वाला साबित होगा. आत्मबल मजबूत होगा और आप मुश्किल हालात से निकलने में सफल रहेंगे. करियर से जुड़े साहसिक फैसले लाभ दे सकते हैं. रिसर्च, तकनीक, मेडिकल या रहस्यमय विषयों से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा. जो काम लंबे समय से अटके थे, वे पूरे होने लगेंगे. शत्रु और विरोधी खुद पीछे हटते नजर आएंगे. पारिवारिक तनाव कम होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

मकर राशि

मकर राशि के लिए मंगल का यह गोचर मेहनत का फल दिलाने वाला रहेगा. अब तक किए गए प्रयासों के परिणाम साफ दिखाई देने लगेंगे. करियर में बड़ा बदलाव या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है. तकनीकी, इंजीनियरिंग और निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग बन रहे हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. कर्ज से जुड़ा दबाव कम होगा. पुराने विवाद सुलझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. इस दौरान आपकी निर्णय क्षमता और आत्मअनुशासन भी पहले से बेहतर रहेगा.

