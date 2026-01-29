scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर, 15 फरवरी तक मौज काटेंगे इन 3 राशियों के लोग

आज मंगल देव ने श्रवण नक्षत्र में प्रवेश किया है. मंगल यहां 15 फरवरी तक रहेंगे. ज्योतिषविदों के अनुसार, मंगल की चाल बदलने से तीन राशियों को साहस, पराक्रम और धन के मोर्चे पर जबरदस्त लाभ मिल सकते हैं.

Advertisement
X
मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर तीन राशियों के दिन पलट सकता है.
मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर तीन राशियों के दिन पलट सकता है.

Mangal Nakshatra Parivartan 2026: आज ग्रहों के सेनापति मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया है. मंगल जो कि ऊर्जा, साहस, भूमि, और पराक्रम के कारक हैं, आज चंद्रमा के स्वामित्व वाले श्रवण नक्षत्र में चले गए हैं और यहां 15 फरवरी तक रहेंगे. इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे. ज्योतिष गणना के अनुसार, मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर तीन राशियों के दिन पलट सकता है. इन राशि के जातकों का आगामी 15 फरवरी तक साहस-पराक्रम बढ़ेगा और वो विभिन्न मोर्चों पर लाभ अर्जित करेंगे.

मेष राशि
मेष राशि वालों को भूमि-भवन से जुड़े मामलों में अचानक लाभ हो सकता है. नया घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. व्यापार में भी लाभ के योग बनते दिख रहे हैं. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ऊर्जा में कमी महसूस नहीं होगी. धन प्राप्ति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें जल्द कोई खुशखबरी मिल सकती है. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

सिंह राशि
मंगल का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि के जातकों को भी शुभ परिणाम देने जा रहा है. इस दौरान कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी और व्यापार में उन्नति के रास्ते खुलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. प्रतिद्वंद्वी पर हावी रहेंगे और उनकी रणनीतियों को नाकाम रखेंगे. इस दौरान आप उन तमाम लोगों से दूर बनाएंगे, जो पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे. अच्छे और नए दोस्तों का आगमन संभव है. 

सम्बंधित ख़बरें

Dhan Shakti Rajyog 2026
कुंभ राशि में धनशक्ति राजयोग, 23 फरवरी से इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
Mangal Shukra Yuti 2026
कुंभ राशि में मंगल-शुक्र की युति, सुधरने वाले हैं इन 3 राशियों के दिन
mangal gochar 2026
आज मंगल करेंगे अपनी उच्च राशि में प्रवेश, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत
Nasa Nuclear Reactor Moon
नासा चांद पर 2030 तक बनाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर... चीन-रूस से आगे निकलने की प्लानिंग
Rahu is considered an inauspicious planet in astrology
कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु-मंगल की युति, इन 5 राशियों की बढ़ने वाली है मुश्किल
Advertisement

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन शुभ माना जा रहा है. करियर-कारोबार में लाभ होने के आसार हैं. व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा. नौकरी के लिहाज से भी परिस्थिति बेहतर दिख रही है. निवेश आदि के मामले आपके पक्ष में रहने वाले हैं. वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी. पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. लंबे समय से अटके काम पूरे होने की प्रबल संभावना है और रिश्तों में भी सुधार आएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement