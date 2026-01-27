scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Guru Shadashtak Yog 2026: 13 फरवरी को बनेगा षडाष्टक योग! इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Mangal Guru Shadashtak Yog 2026: 13 फरवरी को मंगल और गुरु ग्रह के शुभ संयोग से षडाष्टक योग का निर्माण होगा. जिससे कई राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. तो आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

Advertisement
X
मंगल गुरु फरवरी में बनाएंगे षडाष्टक योग 2026 (Photo: ITG)
मंगल गुरु फरवरी में बनाएंगे षडाष्टक योग 2026 (Photo: ITG)

Mangal Guru Shadashtak Yog 2026: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 13 फरवरी 2026 को मंगल और गुरु ग्रह एक-दूसरे से 150 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे. ग्रहों की यह स्थिति षडाष्टक योग का निर्माण करती है. ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस और कर्म का कारक माना जाता है, जबकि गुरु को ज्ञान, मार्गदर्शन और विस्तार का प्रतीक समझा जाता है. जब इन दोनों ग्रहों का ऐसा विशेष संबंध बनता है, तो इसका प्रभाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई दे सकता है.

यह षडाष्टक योग खासतौर पर करियर, धन, आत्मविश्वास और पारिवारिक स्थिरता से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि मंगल-गुरु का यह योग किन पांच राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

मेष राशि

सम्बंधित ख़बरें

Navapancham Rajyoga of Saturn, the giver of karma, these 3 zodiac signs will benefit in terms of career and money
शनि-शुक्र का चालीसा योग, 1 फरवरी से शुरू होगा इन 4 राशियों का 'डायमंड टाइम'
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल
ketu gochar 2026
केतु ने बदली चाल, अगले 2 महीने बुलंद रहेगा इन 4 राशियों का सितारा
मीन राशि वाले कामकाजी वार्ताओं से जुड़ेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल
कन्या राशि वाले रिश्तों में बड़प्पन से आगे बढ़ेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं, ऐसे में गुरु के साथ बना यह षडाष्टक योग आपके लिए विशेष अवसर लेकर आ सकता है. करियर में अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं और लंबे समय से अटके हुए सरकारी या प्रशासनिक काम पूरे हो सकते हैं. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिसका असर आपके फैसलों और व्यवहार पर भी दिखाई देगा. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत हो सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए मंगल और गुरु का यह संयोग आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला माना जा रहा है. निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है. इसके साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है.

Advertisement

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल की ऊर्जा और गुरु का मार्गदर्शन मिलकर विशेष परिणाम दे सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. पुराने कर्ज से राहत मिलने के संकेत हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से भी सुधार देखने को मिल सकता है. अचानक धन लाभ के योग भी बनते नजर आ रहे हैं.

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए मंगल के साथ उनका यह षडाष्टक संबंध इस राशि के लिए सकारात्मक माना जा रहा है. इस दौरान आपके बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में वृद्धि हो सकती है. शिक्षा और शोध से जुड़े लोगों को उल्लेखनीय सफलता मिलने के संकेत हैं. विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रह सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल-गुरु का यह षडाष्टक योग धन लाभ और नए अवसरों की ओर इशारा करता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. आपकी सूझ-बूझ और समझदारी कठिन परिस्थितियों को भी अवसर में बदलने में मदद करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement