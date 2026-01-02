scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Gochar 2026: मकर संक्रांति पर बदलेगी मंगल की चाल! बनेगा रूचक राजयोग, ये राशियां होंगी मालामाल

Mangal Gochar 2026: 2026 में मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे, जिससे रूचक राजयोग बनेगा. यह योग करियर, धन और मान-सम्मान में वृद्धि करेगा. इस योग से बनने से कई राशियों को नौकरी, व्यापार, पढ़ाई और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बनेंगे. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
साल 2026 में मकर संक्रांति पर होगा मंगल गोचर (Photo: ITG)
साल 2026 में मकर संक्रांति पर होगा मंगल गोचर (Photo: ITG)

Mangal Gochar 2026: नए साल 2026 की शुरुआत ग्रहों की चाल के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. वर्ष के शुरुआती दिनों में ही मंगल ग्रह अपनी उच्च अवस्था में पहुंचने वाले हैं, जिससे उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा. मंगल के मकर राशि में आने से पंच महापुरुष योगों में शामिल शक्तिशाली रूचक राजयोग का निर्माण होगा. यह शुभ योग मकर संक्रांति के आसपास सक्रिय होगा. यह योग कुछ राशियों के लिए करियर, धन और मान-सम्मान के नए रास्ते खोल सकता है.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर मंगल धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. मकर मंगल की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए यहां आते ही उनका प्रभाव और तेज हो जाता है. इसी कारण रूचक राजयोग का असर 23 फरवरी 2026 तक बना रहेगा, जो साहस, नेतृत्व और सफलता को मजबूत करने वाला माना जाता है.

मेष

सम्बंधित ख़बरें

September Vrat Tyohar 2025
मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक, जनवरी माह में आएंगे ये बड़े व्रत-त्योहार
अखिलेश यादव ने हरिद्वार जाकर गंगा में डूबकी लगाकर मिल्कीपुर के लोगों को अपना संदेश दे दिया है.
अखिलेश यादव की गंगा में डुबकी लगाने वाली तस्वीर का कोई मिल्कीपुर कनेक्शन भी है क्या?
amit shah kite flying
मकर संक्रांति पर गृहमंत्री अमित शाह ने उड़ाई पतंग, देखें गुजरात आजतक
अखिलेश यादव ने फोटो शेयर की
मकर संक्रांति पर अखिलेश यादव ने गंगा में लगाई डुबकी, शेयर की फोटो
ashiqana fame TV actress dolphin Dubey
'पिता मुस्लिम, मां हिंदू', एक्ट्रेस ने शेयर की खास यादें

मंगल मेष राशि के स्वामी हैं, इसलिए रूचक राजयोग का असर साफ दिखाई देगा. कामकाज में रफ्तार आएगी. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है. बिजनेस करने वालों को नए प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप से लाभ होगा. आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभरकर सामने आएगी, जिससे लोग आपके फैसलों पर भरोसा करेंगे.

कर्क

रूचक राजयोग कर्क राशि वालों के भाग्य को मजबूत करेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. धन से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे कम होंगी. अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं. पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय सफलता दिलाने वाला रहेगा. विदेश से जुड़े काम या यात्रा से भी फायदा मिल सकता है.

Advertisement

सिंह

इस योग के प्रभाव से सिंह राशि वालों के करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च पद या जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग प्रशासन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय खास रहेगा. आय में बढ़ोतरी होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

वृश्चिक

मंगल की कृपा से वृश्चिक राशि वालों का आत्मविश्वास मजबूत होगा. आप अपने फैसलों पर डटे रहेंगे और सफलता हासिल करेंगे. जमीन-जायदाद, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

मकर

मंगल आपकी ही राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे, इसलिए रूचक राजयोग का सबसे अधिक फायदा आपको मिलेगा. करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. नई नौकरी, प्रमोशन या बिजनेस में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. आपकी मेहनत और अनुशासन आपको दूसरों से आगे ले जाएगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और भविष्य को लेकर आपकी योजनाएं मजबूत होंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement