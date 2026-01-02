Mangal Gochar 2026: मकर संक्रांति पर बदलेगी मंगल की चाल! बनेगा रूचक राजयोग, ये राशियां होंगी मालामाल

Mangal Gochar 2026: नए साल 2026 की शुरुआत ग्रहों की चाल के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. वर्ष के शुरुआती दिनों में ही मंगल ग्रह अपनी उच्च अवस्था में पहुंचने वाले हैं, जिससे उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा. मंगल के मकर राशि में आने से पंच महापुरुष योगों में शामिल शक्तिशाली रूचक राजयोग का निर्माण होगा. यह शुभ योग मकर संक्रांति के आसपास सक्रिय होगा. यह योग कुछ राशियों के लिए करियर, धन और मान-सम्मान के नए रास्ते खोल सकता है.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 16 जनवरी 2026 को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर मंगल धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. मकर मंगल की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए यहां आते ही उनका प्रभाव और तेज हो जाता है. इसी कारण रूचक राजयोग का असर 23 फरवरी 2026 तक बना रहेगा, जो साहस, नेतृत्व और सफलता को मजबूत करने वाला माना जाता है.

मेष

मंगल मेष राशि के स्वामी हैं, इसलिए रूचक राजयोग का असर साफ दिखाई देगा. कामकाज में रफ्तार आएगी. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है. बिजनेस करने वालों को नए प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप से लाभ होगा. आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभरकर सामने आएगी, जिससे लोग आपके फैसलों पर भरोसा करेंगे.

कर्क

रूचक राजयोग कर्क राशि वालों के भाग्य को मजबूत करेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. धन से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे कम होंगी. अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं. पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय सफलता दिलाने वाला रहेगा. विदेश से जुड़े काम या यात्रा से भी फायदा मिल सकता है.

सिंह

इस योग के प्रभाव से सिंह राशि वालों के करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च पद या जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग प्रशासन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय खास रहेगा. आय में बढ़ोतरी होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

वृश्चिक

मंगल की कृपा से वृश्चिक राशि वालों का आत्मविश्वास मजबूत होगा. आप अपने फैसलों पर डटे रहेंगे और सफलता हासिल करेंगे. जमीन-जायदाद, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

मकर

मंगल आपकी ही राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे, इसलिए रूचक राजयोग का सबसे अधिक फायदा आपको मिलेगा. करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. नई नौकरी, प्रमोशन या बिजनेस में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. आपकी मेहनत और अनुशासन आपको दूसरों से आगे ले जाएगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और भविष्य को लेकर आपकी योजनाएं मजबूत होंगी.

