Mangal Gochar January 2026: आज मंगल करेंगे अपनी उच्च राशि में प्रवेश, इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Mangal Gochar January 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल देव को सेनापति का पद प्राप्त है जो आज रात 03 बजकर 51 मिनट पर मकर राशि में गोचर करेंगे. यह पुरुष स्वभाव का उग्र ग्रह है. तो आइए जानते हैं कि मंगल के अपनी उच्च राशि में गोचर करने से किन राशियों को फायदा होगा.

मंगल गोचर 2026 (Photo: ITG)
Mangal Gochar January 2026: मंगल देव आज रात 03 बजकर 51 मिनट पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, यानी इस स्थिति में उनकी शक्ति अपने चरम पर होती है. मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम, नेतृत्व और कर्म का कारक ग्रह है. जब मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं, तो करियर, मेहनत और निर्णय क्षमता पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है.

हालांकि, यदि मंगल अशुभ हो जाएं तो दुर्घटना, चोट, क्रोध, विवाद, मान–हानि और धन हानि जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि मंगल का यह गोचर आपकी राशि के लिए शुभ है या सावधानी का संकेत देता है. आइए जानते हैं राशिनुसार मंगल गोचर का पूरा प्रभाव कैसा रहने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि से मंगल दसवें भाव (कर्म स्थान) में गोचर करेंगे. यह गोचर करियर के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा मिलने के योग बनेंगे. जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है. सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और प्रतिस्पर्धा में जीत दिलाने वाला है. हालांकि, काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव और खर्च बढ़ सकता है.

वृषभ राशि

मंगल का गोचर आपके नौवें भाव (भाग्य स्थान) में होगा. भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे. करियर में नई दिशा मिलेगी, सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और यात्रा से लाभ होगा. पारिवारिक जीवन में धार्मिक रुझान बढ़ेगा. पिता या गुरु समान व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि से मंगल आठवें भाव में गोचर करेंगे. यह गोचर परिवर्तन और रिसर्च से जुड़ा है. जो लोग रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, बीमा, टैक्स, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या विदेशी कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें लाभ मिलेगा. अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. ससुराल पक्ष से रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

कर्क राशि 

मंगल का गोचर सप्तम भाव में होगा. करियर और बिजनेस में मेहनत का पूरा फल मिलेगा. पार्टनरशिप में किए गए कामों में लाभ होगा. पब्लिक डीलिंग और क्लाइंट बेस मजबूत होगा. हालांकि, वैवाहिक जीवन में क्रोध और वर्चस्व की भावना से विवाद हो सकता है.

सिंह राशि

मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे, जो प्रतियोगिता और शत्रु स्थान है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. कोर्ट-कचहरी या विवादों में विजय मिल सकती है. नौकरी में विरोधी कमजोर होंगे, लेकिन सेहत और खर्च पर ध्यान देना जरूरी है.

कन्या राशि

मंगल पांचवें भाव में रहेंगे. बुद्धि, योजना और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. संतान से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

तुला राशि

मंगल का गोचर चौथे भाव में होगा. प्रॉपर्टी, वाहन और घर से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. पारिवारिक सुख बढ़ेगा और पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. वर्क-फ्रॉम-होम या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को लाभ होगा.

वृश्चिक राशि

मंगल तीसरे भाव में रहेंगे और यह आपकी ही राशि के स्वामी हैं. पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. करियर में नई पहल सफल होगी. भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे. यात्रा से लाभ मिलेगा.

धनु राशि 

मंगल दूसरे भाव में गोचर करेंगे. धन, वाणी और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा. प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा समय है. वाणी कठोर हुई तो नुकसान हो सकता है, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण जरूरी है.

मकर राशि

मंगल आपकी ही राशि में उच्च के होंगे. आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और करियर में बड़ा उछाल मिलेगा. नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में विस्तार के योग हैं. हालांकि अहंकार और क्रोध से नुकसान हो सकता है.

कुंभ राशि

मंगल बारहवें भाव में गोचर करेंगे. खर्च बढ़ेंगे और मानसिक बेचैनी हो सकती है. विदेश या दूर स्थान से जुड़े कार्यों में लाभ संभव है.

मीन राशि

मंगल ग्यारहवें भाव में रहेंगे. आय में वृद्धि, नेटवर्क मजबूत और बड़े लक्ष्य पूरे होने के योग हैं. करियर में नई जिम्मेदारी और सम्मान मिल सकता है.

---- समाप्त ----
