Makar Sankranti 2026 Sanyog: सूर्य गोचर और विष्णु कृपा का अद्भुत मेल, मकर संक्रांति पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Makar Sankranti-Shattila Ekadashi 2026 Sanyog : वर्ष 2026 में 14 जनवरी का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशेष माना जा रहा है. इस दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा, इसी तिथि को षटतिला एकादशी का शुभ व्रत भी रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का ऐसा अद्भुत संयोग पूरे 20 वर्षों के बाद बन रहा है. इससे पहले यह महासंयोग 15 जनवरी 2007 को देखने को मिला था.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस खास योग में भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की संयुक्त कृपा मिलती है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावनाएं बढ़ती हैं. एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जो कष्टों से मुक्ति और जीवन में स्थिरता देते हैं. इस दुर्लभ संयोग का प्रभाव विशेष रूप से तीन राशियों पर दिखाई देगा, जिनके लिए यह समय सौभाग्य लेकर आएगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह महासंयोग प्रगति और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत देता है. आपकी सोच में परिपक्वता आएगी. आप परिस्थितियों को पहले से बेहतर समझ पाएंगे. आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. पारिवारिक और निजी रिश्तों में चल रही उलझनें धीरे-धीरे सुलझेंगी. साथ ही, जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हें राहत के संकेत मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह संयोग संघर्षों के दौर को पीछे छोड़ने का अवसर लेकर आएगा. लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिल सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि अनुकूल रहेगी. अटके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं. सोच-समझकर किया गया निवेश लाभकारी साबित हो सकता है. व्यापार या नौकरी में ठहराव झेल रहे लोगों को धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए भी यह योग नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा. आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक सक्रिय रहेंगे. मेहनत का सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे. आर्थिक परेशानियां कम होंगी. जीवन में स्थिरता आएगी. पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और अपनों के साथ बिताया गया समय मानसिक संतुलन और सुख का अनुभव कराएगा.



