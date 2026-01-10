scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन न करें तुलसी से जुड़ी ये 3 गलतियां, रुष्ट हो जाएंगी मां लक्ष्मी

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है. यह संयोग करीब 23 साल बाद आया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस दिन तुलसी से जुड़ी तीन गलतियां बिल्कुल न करें.

Advertisement
X
14 जनवरी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एकसाथ पड़ रही हैं. (Photo: Pixabay)
14 जनवरी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एकसाथ पड़ रही हैं. (Photo: Pixabay)

Makar Sankranti 2026: इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा, संयोगवश इस दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है. मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का संयोग तकरीबन 23 वर्ष बाद बना है. इससे पहले यह दुर्लभ संयोग साल 2003 में बना था. एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है. ज्योतिषविदों का कहना है कि एकादशी तिथि पर तुलसी से जुड़ी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए. इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि वो गलतियां क्या हैं.

तुलसी दल न तोड़ें
मकर संक्रांति के संयोग में आई षटतिला एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें. दरअसल, एकादशी तिथि पर तुलसी माता की विधिवत पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. कई लोग भगवान विष्णु की आराधना के लिए उसी दिन तुलसी दल तोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. यदि भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहते हैं या भोग प्रसाद में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही पत्तियां तोड़कर रख लें. साथ ही, पत्ते तोड़ने से पूर्व तुलसी माता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना आवश्यक है.

एकादशी को जल न चढ़ाएं
एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल डालना वर्जित माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत करती हैं. इसलिए उन्हें जल देने से उनका व्रत भंग हो सकता है. विशेष रूप से उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी को जल अर्पित करने से पूजा का पुण्य फल कम हो जाता है. इसके अलावा, रविवार और ग्रहण काल में भी तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Labh Drishti Yog 2026
20 साल बाद आया शुभ संयोग! मकर संक्रांति पर इन राशियों की बदल सकती है किस्मत
makar sankranti 2026
मकर संक्रांति पर बनेंगे ये संयोग! जानें किस वाहन पर सवार होकर आएंगे सूर्यदेव
Makar Sankranti special til ke ladoo
मकर संंक्रांति पर घर में बनाएं तिल के लड्डू, रणवीर ब्रार ने बताई आसान ट्रिक
मकर संक्रांति पर इन गलतियों से बचें
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर ये लापरवाही पड़ सकती है भारी, सूर्य देवता हो जाते हैं नाराज
मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान का अवसर
मकर संक्रांति पर शुभ स्नान का महासंयोग! नोट करें शुभ समय और महत्व
Advertisement

गंदे या जूठे हाथों से तुलसी न छुएं
एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जूठे या अशुद्ध हाथों से स्पर्श करना वर्जित है. शास्त्रों में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. ऐसे में अशुद्ध हाथों से तुलसी स्पर्श करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं. इस दिन घर में मांस, मदिरा या अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन भी निषेध है. इस दिन घर में स्वच्छता और सात्विकता बनाए रखें. संध्या काल में तुलसी के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement