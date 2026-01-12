scorecardresearch
 
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे सूर्यदेव, इन 5 राशियों का शुरू होगा 'स्वर्णिम काल'

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके साथ ही उत्तरायण का शुभ आरंभ होगा. इस अवसर पर सूर्य की ऊर्जा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन इतना शक्तिशाली रहेगा कि कुछ राशियों के जीवन में करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और मान-सम्मान से जुड़े शुभ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.

मकर संक्रांति पर सूर्यदेव के उत्तरायण होने से इन राशियों को होगा लाभ (Photo: ITG)

Makar Sankranti 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी 2026, बुधवार को सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसी के साथ सूर्यदेव उत्तरायण भी होंगे. इसके बाद सूर्य का दक्षिणायन लगभग 21-22 जून के आसपास कर्क संक्रांति पर शुरू होता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, सूर्य देव साल में लगभग 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं. उत्तरायण के समय दिन धीरे-धीरे लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होती चली जाती हैं. इस दौरान सूर्य की किरणों का प्रभाव उत्तर दिशा की ओर अधिक रहता है. 

मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसके साथ ही प्रकृति में भी बदलाव देखने को मिलता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य के उत्तरायण होने से कुछ राशियों के जीवन में तरक्की, सकारात्मक बदलाव और शुभ अवसर मिलने लगेंगे. आइए जानते हैं वे 5 राशियां, जिन्हें इस अवधि में विशेष लाभ मिल सकता है. 

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए सूर्य का उत्तरायण होना सफलता के नए संकेत लेकर आएगा. मकर संक्रांति के आसपास कोई अच्छी खबर मिल सकती है. जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर मिलने की संभावना है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में गति आएगी.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती देने वाला रहेगा. आमदनी में इजाफा हो सकता है. कमाई के नए साधन सामने आ सकते हैं. यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने के योग हैं. निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का उत्तरायण होना स्वास्थ्य और धन दोनों के लिहाज से शुभ माना जा रहा है. सेहत में सुधार आएगा और पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है. आपकी बचत बढ़ेगी और बैंक बैलेंस मजबूत होगा. व्यापार से जुड़े लोग विस्तार की योजना बना सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने के संकेत हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए उत्तरायण का प्रभाव आपके लिए खास रहेगा. करियर में नए मौके मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जॉब या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए सूर्य के उत्तरायण होने से करियर और कारोबार में प्रगति के योग बनेंगे. जो लोग सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.

