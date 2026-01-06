scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर 23 साल बाद एकादशी का संयोग, जानें पुण्यकाल और शुभ मुहूर्त

इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी. इस वर्ष यह पर्व खास है, क्योंकि 23 वर्ष बाद मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का संयोग भी बन रहा है. इससे पहले ऐसा योग 2003 में बना था. इस दुर्लभ संयोग में विशेष पूजा-विधान का महत्व बढ़ जाता है.

Advertisement
X
मकर संक्रांति और एकादशी का ऐसा संयोग साल 2003 में बना था.
मकर संक्रांति और एकादशी का ऐसा संयोग साल 2003 में बना था.

Makar Sankranti 2026: इस वर्ष सूर्य देव 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं. इसलिए मकर संक्रांति का पर्व इसी तिथि पर मनाया जाएगा. इस बार मकर संक्रांति का त्योहार बेहद खास रहने वाला है. दरअसल, मकर संक्रांति पर करीब 23 साल बाद एकादशी का संयोग बन रहा है. इस दिन षटतिला एकादशी भी है. इससे पहले मकर संक्रांति और एकादशी का ऐसा संयोग साल 2003 में बना था. आइए जानते हैं कि यह षटतिला एकादशी के संयोग में आई इस मकर संक्रांति पर पूजा का विधान क्या रहने वाला है.

मकर संक्रांति पर दो शुभ योग
सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण के हो जाते हैं. यानी इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर देते हैं. इस बार मकर संक्रांति पर दो शुभ योग भी रहने वाले हैं. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण भी होने जा रहा है, जिससे दान-पुण्य और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है.

मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त
पुण्यकाल: 14 जनवरी को शाम 03:04 बजे से शाम 05:57 बजे तक
महापुण्यकाल: शामम 03:04 बजे से शाम 03:28 बजे तक.
स्नान-दान का मुहूर्त: सुबह 09.03 बजे से सुबह 10.48 बजे तक

सम्बंधित ख़बरें

संगम की डुबकी से जयपुर की पतंगबाजी तक... इन 5 शहरों में दिखेगी संक्रांति की असली रौनक
shukra gochar on makar sankranti 2026
मकर संक्रांति से शुरू होगा इन 3 राशियों का अच्छा टाइम! शुक्र देवता करेंगे गोचर
Makar Sankranti 2026
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति? जानें सही तारीख और दान-स्नान का मुहूर्त
Holy Snan 2026
मौनी अमावस्या से गंगा दशहरा तक, जानें 2026 में कब-कब होंगे ये 5 प्रमुख स्नान
September Vrat Tyohar 2025
मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक, जनवरी माह में आएंगे ये बड़े व्रत-त्योहार

मकर संक्रांति की पूजन विधि
मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करें. यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो स्नान के जल में तिल मिलाना शुभ माना जाता है. स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. उसमें लाल फूल, तिल और अक्षत डालें. इस दौरान “ॐ सूर्याय नमः” या “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप जरूरी करें. चूंकि इस दिन एकादशी भी है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करना न भूलें. उन्हें तिल से बने व्यंजन और फलों का भोग जरूर लगाएं. इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान-दक्षिणा दें.

Advertisement

मकर संक्रांति पर दान का महत्व
षटतिला एकादशी के संयोग में आई मकर संक्रांति पर कुछ खास चीजों का दान बहुत लाभ दे सकता है. इस दिन अन्न, वस्त्र और धन के अलावा तिल, गुड़ से बनी चीजों का दान करने से बहुत पुण्य मिलेगा. इसके अलावा आप चाहें तो फल, साग-सब्जी या घी का दान भी इस दिन कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement