Makar Sankranti 2026: शनि की राशि में एक महीना रहेगा सूर्य, मकर संक्रांति से इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा

14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण होंगे. इसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी. सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार इस अवधि में चार राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है और आने वाला महीना उनके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा.

14 जनवरी से मकर राशि में सूर्य की मौजूदगी चार राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है. (Photo: ITG)

Surya Gochar 2026: 14 जनवरी को सूर्य देव शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में गोचर करने वाले हैं. इस दिन से सूर्य उत्तरायण के हो जाएंगे और मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा. सूर्य इस राशि में 13 फरवरी 2026 तक रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि मकर राशि में सूर्य की मौजूदगी चार राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है. इन राशियों को अगले एक महीने खूब लाभ होगा. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि
सूर्य का यह गोचर मेष राशि वालों को अप्रत्याशित लाभ दे सकता है. नौकरी-व्यापार में आपका प्रयास सराहनीय रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की खूब प्रशंसा होगी. सरकारी नौकरी या बड़े पद पर नौकरी की तैयार कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. आमदनी में वृद्धि होगी और हालात धीरे-धीरे बेहतर होंगे. कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है.

सिंह राशि
सिंह राशि पर शनि की ढैय्या और केतु के प्रभाव के बावजूद सूर्य देव इस राशि के जातकों को मालामाल कर सकते हैं. आपका आत्मबल बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. व्यापार से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. पैतृक संपत्ति के मामले में लाभ होगा. मुनाफे में अचानक वृद्धि संभव है. हालांकि आपको धन संबंधी लेन-देन में सतर्कता बरतनी चाहिए.

वृश्चिक राशि
मकर राशि में सूर्य का प्रवेश वृश्चिक राशि वालों के आर्थिक मामलों में स्पष्टता लेकर आएगा. कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. या फिर किसी पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुके जरूरी काम या प्रोजेक्ट फिर से रफ्तार पकड़ सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलने की संभावना है.  विदेश में पढ़ाई या निवास का सपना साकार हो सकता है.

मकर राशि
सूर्य देव आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं. सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में स्थिरता प्रदान कर सकता है. आप ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. कोई बड़ी तरक्की मिलने का संकेत दिखाई दे रहा है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

