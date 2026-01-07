scorecardresearch
 
Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति से उत्तरायण होंगे सूर्यदेव! इन 5 राशियों के शुरू होंगे खुशियों भरे दिन

Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति पर सूर्य देव का धनु राशि से मकर राशि में गोचर होगा, जिससे सूर्यदेव के उत्तरायण की शुरुआत होगी. इस दिन सूर्य की ऊर्जा विशेष प्रभावशाली होती है. यह दिन इतना शक्तिशाली होगा कि कुछ राशियों के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य और मान-सम्मान में वृद्धि के योग भी बनेंगे.

मकर संक्रांति से सूर्य देव होंगे उत्तरायण (Photo: ITG)
Makar Sankranti 2026 Rashifal: इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी, बुधवार को मनाई जाएगी. इसी दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य के इस गोचर के साथ ही दक्षिणायन समाप्त होकर उत्तरायण की शुरुआत होगी. शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया है. यानी इस दिन सूर्य देव दक्षिण से उत्तर की ओर संचरण करेंगे.

मकर संक्रांति के दिन सूर्य की ऊर्जा विशेष रूप से प्रभावी होती है. सूर्य देव को आत्मबल, सत्ता, सम्मान, पिता और सरकारी क्षेत्र का कारक माना जाता है. ऐसे में इस दिन सूर्य की विशेष कृपा से कुछ राशियों के जीवन में करियर, पद-प्रतिष्ठा, धन और मान-सम्मान में वृद्धि के योग बनते हैं. आइए जानते हैं वे 5 राशियां, जिनके लिए मकर संक्रांति का पर्व खास लाभ देने वाला साबित हो सकता है. 

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए सूर्य का उत्तरायण होना सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. इस दिन कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं या बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिल सकता है. व्यापारियों के लिए यह समय मुनाफा बढ़ाने वाला रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए मकर संक्रांति आय में बढ़ोतरी के संकेत दे रही है. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. अचानक धन लाभ की संभावना भी बन रही है. यदि कहीं पैसा अटका हुआ था, तो उसके वापस मिलने से राहत मिलेगी. निवेश से फायदा होने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति धन और स्वास्थ्य दोनों के लिहाज से शुभ रहेगी. आपकी बचत बढ़ सकती है. बैंक बैलेंस में सुधार देखने को मिल सकता है. सूर्य देव की कृपा से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है. इस दिन आप अपने काम या व्यवसाय को आगे बढ़ाने की नई योजना बना सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए सूर्य का उत्तरायण होना उन्नति का संकेत लेकर आएगा. नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. नई नौकरी का प्रस्ताव भी आ सकता है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. पिता और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए मकर संक्रांति करियर और सरकारी मामलों में लाभ देने वाली साबित हो सकती है. जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकार से जुड़े कार्य करते हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. धन और अनाज में वृद्धि के योग हैं. इस समय पिता या बड़े भाई की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

---- समाप्त ----
