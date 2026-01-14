Makar Sankranti 2026 Rashifal: कल से शुरू हो रहे इन 4 राशियों के अच्छे दिन, 6 महीने होगा जबरदस्त धनलाभ

Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति 15 जनवरी को है. इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरायण के हो जाएंगे. शास्त्रों में उत्तरायण काल को देवताओं के दिन माना गया है. कहते हैं कि इन पवित्र दिनों में स्नान-दान और जाप करने से बड़ा पुण्य मिलता है. इस साल उत्तरायण 15 जनवरी से लेकर 16 जुलाई तक रहने वाला है. 16 जुलाई को जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे, तब दक्षिणायन की शुरुआत होगी. ज्योतिषविद की मानें तो उत्तरायण की तकरीबन छह महीने की अवधि में चार राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ मिलेंगे.

और पढ़ें

वृषभ राशि (Vrishabh Rashi)

मकर संक्रांति से शुरू हो रहा उत्तरायण काल वृषभ राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है. आपको धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा. पारिवारिक और निजी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी राहत पाएंगे.

कर्क राशि (Cancer Rashi)

अगले छह महीने आपको करियर-व्यापार में खूब लाभ होगा. नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में लाभ की संभावना अधिक है. मुनाफे में वृद्धि होगी. आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं. उत्तरायण का सूर्य संपर्कों और रिश्तों को मजबूत करने वाला है. आपके आत्मबल में वृद्धि होगी. मानसिक दबाव कम होगा. आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे.

तुला राशि (Tula Rashi)

उत्तरायण काल तुला राशि के जातकों के लिए भी लाभकारी दिखाई दे रहा है. लंबे समय से आपकी जो इच्छाएं अधूरी थीं, उनके पूरे होने का समय अब आ गया है. करियर और कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे और लाभ में बढ़ोतरी हो सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा काम मिलने के योग हैं. पुराने रोग से राहत मिलने के संकेत हैं.

Advertisement

मीन राशि (Meen Rashi)

मीन राशि वालों के लिए भी अगले छह महीने शुभ दिखाई दे रहे हैं. धन लाभ के प्रबल योग बन हैं. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. भविष्य से जुड़ी नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. संपत्ति या पहले किए गए निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं. जीवनसाथी के साथ बिताए गए सुखद पल रिश्तों को और गहरा करेंगे. सेहत में सुधार आएगा.

---- समाप्त ----